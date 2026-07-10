Rozbity duet wielkich mistrzów. Oto efekt pierwszego półfinału Wimbledonu

Podobieństw między Mają Chwalińską i Arthurem Ferym można znaleźć sporo. 24-letnia Polka zaczynała Roland Garros jako 114. rakieta świata, nigdy wcześniej nie była w najlepszej setce. Przeszła w Paryżu trzystopniowe eliminacje, dotarła do wielkiego finału, choć tam musiała już uznać wyższość Mirry Andriejewej. Tenisowy świat pokochał styl gry Polki - oparty na finezji, a nie sile.

Fery też zaczynał ten turniej jako 114. zawodnik w rankingu ATP. I też nigdy nie był w czołowej setce, mało tego - wskoczył do TOP 200 dzięki świetnej końcówce poprzedniego sezonu. 24. urodziny świętowałby w niedzielę - w dniu wielkiego finału na Wimbledonie. Od sytuacji Mai dzieliła go jeszcze jedna rzecz - nie musiał tu grać kwalifikacji, tak jak Polka w Paryżu - dostał dziką kartę. I wykorzystał ją perfekcyjnie, stał się nadzieją gospodarzy na pierwszy finał od czasów Andy'ego Murraya.

W drodze do tego półfinału Fery zagrał dwie pięciosetówki, odwrócił losy meczów z Zizou Bergsem i Grigorem Dimitrowem, choć i tak spędził na korcie o ponad trzy godziny więcej niż Zverev. Nie mierzył się z graczami tego pokroju - dziś dostał taką szansę. Stawką był finał The Championships, ale dla 29-latka z Hamburga - coś więcej.

4 maja zeszłego roku po raz ostatni mieliśmy ranking, w którym dwie pierwsze pozycje zajmował ktoś spoza duetu Sinner - Alcaraz. Właśnie wtedy drugi był Zverev - zawodnik, o którym mówiono "świetny, ale nie wybitny". Miał niewielką przewagę nad Hiszpanem, wkrótce to się zmieniło.

Arthur Fery NEIL HALL PAP/EPA

Tej wiosny kontuzja Alcaraza wstrząsnęła tenisowym światem. Gdyby nie ona, Zverev w żadnym przypadku nie miałby szans na odrobienie strat do Carlitosa. Hiszpan stracił niemal cały sezon na mączce, wycofał się z turniejów trawiastych, nie ma go na liście zgłoszeń do Montrealu. Choć jest szansa, że wróci w Cinncinati, a później zagra w US Open. Tyle że będzie już trzecim zawodnikiem świata.

Wimbledon. Pierwszy półfinał sensacyjnym składzie. Arthur Fery kontra Alexander Zverev

Zverev do zeszłego miesiąca nie miał żadnego triumfu w Wielkich Szlemach, zawsze znajdował się w cieniu mocarzy. Zawodził go mental, jak w kluczowym momencie piątego seta w tegorocznym Australian Open, gdy serwował już po finał w boju z Alcarazem. Zwykle takie spotkania przegrywał, także i finały w Melbourne (2025), Paryżu (2024) i Nowym Jorku (2020).

Tegoroczny Paryż wszystko zmienił, "Sascha" wykorzystał brak Alcaraza, wpadkę Sinnera na początku turnieju. I wreszcie sięgnął po tytuł. W Londynie grał już znakomicie, dominował. A przecież wcześniej nie był tu nawet w 1/4 finału.

Musiał jeszcze tylko potwierdzić ten fakt w starciu z rewelacyjnym Ferym, na początku nie było łatwo. Gdy już jednak maszyna się rozpędziła, Anglik został tenisowo rozjechany.

Arthur Fery Daniel Hambury PAP/EPA

Fery początkowo wytrzymywał potężne serwisy Zvereva, dawał odpór. Choć w trzecim gemie dał się przełamać, jego prosty bekhendowy błąd po spokojnym returnie Niemca w środek kortu sprawił, że zrobiło się 1:3. Za moment "odłamał" jednak rywala, później wyrównał. I później już dość spokojnie kontrolował swoje gemy, choć na retunie niewiele potrafił zdziałać. Tak dotrwali do tie-breaka.

Ten zaczął się dla Fery'ego źle, podwójny błąd serwisowy na 0:2 miał kolosalne znaczenie. Wprowadził niepokój, efekt przyszedł od razu. Forhendowa pomyłka po returnie Niemca nie zmieściła się przy linii, Zverev od razu uzyskał olbrzymią zaliczkę. A że świetnie serwował, to przy stanie 5-0 nie było już żadnych wątpliwości co do zwycięstwa w całej partii. Choć to 7-0 dla Niemca z trzynastego gema mogło mieć jednak znaczenie - w sferze mentalnej. Trudno o gorszy koniec, gdy gra się przed kilkunastoma tysiącami kibiców na własnym terenie.

Po trzecim gemie drugiej partii było już raczej jasne, że kolejnej sensacji 23-latek nie sprawi. Znów Zverev go przełamał, tym razem do zera. I zaczął marsz ku drugiej pozycji na świecie i wielkiemu finałowi.

Alexander Zverev NEIL HALL PAP/EPA

Niemiec imponował spokojem, drugiego seta wygrał 6:2, z dwoma przełamaniami. Gdy serwował, walki nie było w ogóle, Fery wywalczył cztery punkty w partii. I na dobrą sprawę sytuacja nie zmieniła się w trzecim secie, ostatnim. Break na 3:2 sprawił, że Zverev mógł już szykować się na awans. Mimo walki Fery'ego, który potrafił posłać trzy asy z rzędu i uratować jednego gema, mimo stanu 0-40.

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Skończyło się na 7:6 (0), 6:2, 6:4 dla Zvereva, po 134 minutach rywalizacji. Niemiec w nowym rankingu będzie numerem dwa, wynik niedzielnego finału (godz. 17) z Djokoviciem lub Sinnerem tego nie zmieni. A Fery też nie ma czego żałować - ze 114. pozycji przesunie się na 36. I wkrótce powalczy o... rozstawienie w US Open.

Alexander Zverev Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Kibic Arthura Fery'ego na Central Court NEIL HALL PAP/EPA





Stefano Lavarini: Tie-break z USA był naszym najlepszym setem. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport