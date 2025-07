Rewelacja Wimbledonu kontynuuje serię zwycięstw. Na przeszkodzie nie stanął nawet uraz

Dla obu zawodniczek już udział w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego to spore wydarzenie. Dla 21-letniej Argentynki Solany Sierry jest to najlepszy wynik w karierze. Starsza o sześć lat Hiszpanka Cristina Bucsa dotychczas tylko raz zameldowała się na tym etapie turnieju spod szyldu Wielkiego Szlema - miało to miejsce podczas Australian Open w 2023 roku.