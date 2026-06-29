Rekord Świątek wyrównany. 6:0, 6:0 w 40 minut. Tak odpowiedziała Sabalence

Po ceremonii losowania drabinki Wimbledonu pojawiły się głosy, że Sabalenka losowała tym razem znacznie gorzej niż zawodniczki z drugiej połówki, choćby Jelena Rybakina czy Iga Świątek. Jeszcze dwie pierwsze rundy miała przejść dość spokojnie, w trzeciej mogła się już jednak pojawić Jelena Ostapenko. A kto pamięta zeszłoroczny finał w Stuttgarcie, to wie, jak nieobliczalna potrafi być Łotyszka.

Pierwszą rywalką zawodniczki z Mińska była młoda Teodora Kostović - debiutująca nie tyle w głównej drabince Wimbledonu, co w ogóle w Wielkim Szlemie. A wczoraj skończyła dopiero 19 lat. Można było założyć, że jakoś poważniej nie postawi się zdecydowanej faworytce. Zwłaszcza przy tysiącach widzów na Central Court, to jednak "wiąże nogi" zawodniczkom, które nie mają obycia w takim świecie.

I tak się stało - po czterech gemach Sabalenka prowadziła 4:0, za chwilę miała kolejnego break pointa na 5:0. Gdyby go wykorzystała, Serbka pewnie przywitałaby się z Wielkim Szlemem przyjętym bajglem.

Kostović jednak odpowiedziała, zdołała wygrać w sumie pięć gemów, raz nawet przełamała słynną rywalkę. Po 65 minutach Aryna "odklepała" awans, wygrała 6:2, 6:3. A niemal w tym samym momencie skończyło się spotkanie, które miało wyłonić jej rywalkę. I tu jednak pojawiło się potężne zaskoczenie.

Wimbledon. Aryna Sabalenka czekała na rywalkę. Niezbyt długo. Demolka w wykonaniu McCartney Kessler

Mecz na Court 5 między Kessler i Ołeksandrą Olijnykową zaczął się pół godziny później. I patrząc tylko na same rankingi, powinno być zacięte. Grały bowiem zawodniczki, które niemal ze sobą sąsiadują w rankingu, obie są w szóstej dziesiące. I to nawet Olijnykowa jest klasyfikowana wyżej.

McCartney Kessler Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Jest jednak druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. To sama gra na trawie, na której Kessler lubi grać. I potrafi, bo w zeszłym roku triumfowała w WTA 250 w Nottingham, kilka dni temu grała o półfinał w Eastbourne z Madison Keys. Ukrainka z kolei... unika tej nawierzchni jak tylko może. W całej swojej przygodzie z tenisem zagrała na trawie dwa mecze, to było trzecim. W Eastbourne grała w kwalifikacjach z 587. na świecie Brytyjką Sofią Johnson. I przegrała 0:6, 2:6.

Teraz było jeszcze gorzej, ale też z tenisistką dużo lepszą. Skończyło się na 40 minutach gry - i wyniku 0:6, 0:6. Dokładnie tyle samo potrzebowała dwa lata temu Iga Świątek, gra grała w Paryżu o ćwierćfinał z Anastazją Potapową. I też wygrała "rowerem". Różnica? Rosjanka wygrała wtedy tylko 10 punktów, Ukrainka teraz - 19. Ale tylko sześć na returnie, Kessler miała 94 proc. wygranych akcji po pierwszym podaniu.

Amerykanka postraszyła więc Sabalenkę, w zeszłym roku, gdy mierzyły się w Indian Wells, też postawiła opór. A jak będzie w środę?

McCartney Kessler Bai Xuefei/Xinhua via AFP AFP





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