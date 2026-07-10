Radwańska znów na korcie. 79 minut meczu z mistrzynią Wimbledonu. Oto wynik
Zawodowe zmagania podczas Wimbledonu 2026 nie potoczyły się po myśli naszych reprezentantów. Najlepiej wypadła Katarzyna Piter, docierając do ćwierćfinału w deblu. Mimo to wciąż mieliśmy jedną polską przedstawicielkę w londyńskiej imprezie. Mowa o Agnieszce Radwańskiej, rywalizującej w turnieju legend. Dziś, w duecie z Karoliną Woźniacką, rozegrały ostatni mecz w fazie grupowej. Wygrały to spotkanie w dwóch setach. Po drugiej stronie siatki znajdowała się m.in. była mistrzyni rozgrywek w singlu. Oto co wydarzyło się w Wielkiej Brytanii.
Agnieszka Radwańska nie kryła zadowolenia z faktu, że wreszcie może stworzyć parę w turnieju legend na Wimbledonie z Karoliną Woźniacką. Nasza reprezentantka już od dłuższego czasu chciała wystąpić w duecie ze swoją przyjaciółką i wreszcie to się udało. Obie tenisistki trafiły do grupy B. Rywalizację rozpoczęły we wtorek, od starcia z duetem Magdalena Rybarikova/Lucie Safarova. Zawodniczki ze Słowacji oraz Czech zwyciężyły 7:5, 6:2.
Wczoraj ponownie zobaczyliśmy Radwańską i Woźniacką w akcji. Tym razem po drugiej stronie siatki zameldowały się Kirsten Flipkens oraz Daniela Hantuchova. Przeciwniczki triumfowały 7:6(5), 6:3. Po tym spotkaniu stało się jasne, że team Agnieszka/Karolina zakończy rywalizację na etapie fazy grupowej. Dzisiaj rozegrały swój ostatni pojedynek. Na korcie numer 3 zmierzyły się z parą Angelique Kerber/Andrea Petkovic. Pierwsza z nich zdobyła singlowy tytuł na Wimbledonie w 2018 roku, zatem miała piękne wspomnienia związane z Londynem.
Wimbledon: Agnieszka Radwańska i Karolina Woźniacka ze zwycięstwem
Mecz rozpoczął się od serwisu Radwańskiej. Nasza reprezentantka utrzymała podanie. Po zmianie stron przełamana została Kerber. W kolejnych minutach przewaga Agnieszki i Karoliny zrobiła się jeszcze pokaźniejsza. Zdobyły "oczko" na returnie także w trakcie gema przy serwisie Petkovic i wyszły na 4:0. W następnej fazie rywalki odrobiły straty. Po ośmiu rozdaniach nastał remis. Angelique i Andrea próbowały pójść za ciosem. W jedenastym gemie, przy podaniu Woźniackiej, było już 15-40. Ostatecznie zawodniczka występująca w barwach Danii utrzymała serwis. Chwilę później przełamana została Petkovic. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 7:5 na korzyść Agnieszki oraz Karoliny.
Drugą część pojedynku również inaugurowała Radwańska. Początek toczył się według podobnego schematu. W pewnym momencie reprezentantki Polski i Danii posiadały okazję na 4:0. Finalnie Andrea utrzymała serwis. W siódmym gemie zawodniczki występujące w barwach Niemiec odrobiły stratę przełamania. Dzięki temu Petkovic podawała, by wyrównać na 4:4. Ostatecznie razem z Kerber nie doprowadziły do remisu. Przy break poincie Angelique została złapana przy siatce. Przy stanie 5:3 Agnieszka serwowała po triumf dla swojego duetu. Toczyła się walka na przewagi, ale po trzecim meczbolu Radwańska i Woźniacka dopięły swego. Po 79 minutach rywalizacji zapisały wygraną 7:5, 6:3. Tym samym pożegnały się z tegorocznym turniejem legend notując zwycięstwo na sam koniec.
Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.