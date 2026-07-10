Radwańska znów na korcie. 79 minut meczu z mistrzynią Wimbledonu. Oto wynik

Agnieszka Radwańska nie kryła zadowolenia z faktu, że wreszcie może stworzyć parę w turnieju legend na Wimbledonie z Karoliną Woźniacką. Nasza reprezentantka już od dłuższego czasu chciała wystąpić w duecie ze swoją przyjaciółką i wreszcie to się udało. Obie tenisistki trafiły do grupy B. Rywalizację rozpoczęły we wtorek, od starcia z duetem Magdalena Rybarikova/Lucie Safarova. Zawodniczki ze Słowacji oraz Czech zwyciężyły 7:5, 6:2.

Wczoraj ponownie zobaczyliśmy Radwańską i Woźniacką w akcji. Tym razem po drugiej stronie siatki zameldowały się Kirsten Flipkens oraz Daniela Hantuchova. Przeciwniczki triumfowały 7:6(5), 6:3. Po tym spotkaniu stało się jasne, że team Agnieszka/Karolina zakończy rywalizację na etapie fazy grupowej. Dzisiaj rozegrały swój ostatni pojedynek. Na korcie numer 3 zmierzyły się z parą Angelique Kerber/Andrea Petkovic. Pierwsza z nich zdobyła singlowy tytuł na Wimbledonie w 2018 roku, zatem miała piękne wspomnienia związane z Londynem.

Wimbledon: Agnieszka Radwańska i Karolina Woźniacka ze zwycięstwem

Mecz rozpoczął się od serwisu Radwańskiej. Nasza reprezentantka utrzymała podanie. Po zmianie stron przełamana została Kerber. W kolejnych minutach przewaga Agnieszki i Karoliny zrobiła się jeszcze pokaźniejsza. Zdobyły "oczko" na returnie także w trakcie gema przy serwisie Petkovic i wyszły na 4:0. W następnej fazie rywalki odrobiły straty. Po ośmiu rozdaniach nastał remis. Angelique i Andrea próbowały pójść za ciosem. W jedenastym gemie, przy podaniu Woźniackiej, było już 15-40. Ostatecznie zawodniczka występująca w barwach Danii utrzymała serwis. Chwilę później przełamana została Petkovic. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się wynikiem 7:5 na korzyść Agnieszki oraz Karoliny.

Drugą część pojedynku również inaugurowała Radwańska. Początek toczył się według podobnego schematu. W pewnym momencie reprezentantki Polski i Danii posiadały okazję na 4:0. Finalnie Andrea utrzymała serwis. W siódmym gemie zawodniczki występujące w barwach Niemiec odrobiły stratę przełamania. Dzięki temu Petkovic podawała, by wyrównać na 4:4. Ostatecznie razem z Kerber nie doprowadziły do remisu. Przy break poincie Angelique została złapana przy siatce. Przy stanie 5:3 Agnieszka serwowała po triumf dla swojego duetu. Toczyła się walka na przewagi, ale po trzecim meczbolu Radwańska i Woźniacka dopięły swego. Po 79 minutach rywalizacji zapisały wygraną 7:5, 6:3. Tym samym pożegnały się z tegorocznym turniejem legend notując zwycięstwo na sam koniec.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Karolina Woźniacka BEN STANSALL AFP

Angelique Kerber AFP

Agnieszka Radwańska Lukasz Gdak/East News East News





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