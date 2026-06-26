Podczas gdy uwaga polskich kibiców podczas Wimbledonu przede wszystkim będzie ukierunkowana na występy Mai Chwalińskiej i Igi Świątek, wśród Polek na prestiżowym turnieju nie zabraknie Agnieszki Radwańskiej. Jej udział został już potwierdony przez organizatorów turnieju.

Agnieszka Radwańska na Wimbledonie. Zagra z absolutną legendą

"Isia" podobnie jak przed rokiem weźmie udział w turnieju legend. Na liście startowej figuruje wiele uznanych nazwisk na czele z Dominiką Cibulkovą, czy Sabine Lisicki. Udział Radwańskiej został potwierdzony niedługo o ogoszeniu "dzikiej karty" dla Chwalińskiej. W piątek poznaliśmy deblową partnerkę 37-latki. Nazwisko robi wrażenie.

Radwańska zagra w parze z byłą liderką WTA i mistrzynią Australian Open z 2018 roku - Karoliną Woźniacką. Jest już oficjalny komunikat w tej sprawie.

Poza wspomnianym duetem w tej kategorii zagrają: Eugenie Bouchard, Dominika Cibulkova, Kirsten Flipkens, Daniela Hantuchova, Angelique Kerber, Vania King, Anett Kontaveit, Sabine Lisicki, Katie O'Brien, Andrea Petkovic, Magdalena Rybarikova, Lucie Safarova, Barbora Strycova i CoCo Vandeweghe.

Wimbledon 2026. Aż siedem Polek na listach startowych

W ubiegłym roku Radwańska grała w parze ze Słowaczką Magdaleną Rybarikovą. Co prawda wygrały one z parami Vandeweghe - Hantuchova i Bertens - Konta, ale poległy w rywalizacji z Carą Black i Martiną Hingis. W związku z tym to Zimbabwejka i Szwajcarka wyszły z grupy i znalazły się w finale.

To właśnie tej parze ostatecznie przypadł tytuł. Pokonały one w finale Dominikę Cibulkovą i Barborę Strycovą. Radwańska wciąż czeka na triumf - bierze udział w rozgrywkach od 2022 roku, ale jeszcze ani razu nie udało jej się awansować do finału.

Wimbledon 2026 startuje 29 czerwca. Na starcie pojawi się wiele Polek. Poza wspomnianymi Świątek, Chwalińską i Radwańską będą to również Magdalena Fręch, Magda Linette Alicja Rosolska i Katarzyna Piter.





Mirra Andriejewa po wygranym finale Roland Garros z Mają Chwalińską. © 2026 Associated Press