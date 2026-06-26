Radwańska zagra w deblu na Wimbledonie. I to z kim. Jest oficjalny komunikat
Maja Chwalińska jest już pewna udziału w Wimbledonie za sprawą "dzikiej karty", którą jej wręczono, a w piątek pozna układ drabinki. Okazuje się, że wśród Polek biorących udział w prestiżowym turnieju, znalazła się również Agnieszka Radwańska. Trenerka Magdy Linette, tak jak w ubiegłych latach, weźmie udział w turnieju legend. Tuż przed weekendem ukazał się oficjalny komunikat, dzięki któremu poznaliśmy jej deblową partnerkę. Wywołał on niemałe poruszenie.
Podczas gdy uwaga polskich kibiców podczas Wimbledonu przede wszystkim będzie ukierunkowana na występy Mai Chwalińskiej i Igi Świątek, wśród Polek na prestiżowym turnieju nie zabraknie Agnieszki Radwańskiej. Jej udział został już potwierdony przez organizatorów turnieju.
Agnieszka Radwańska na Wimbledonie. Zagra z absolutną legendą
"Isia" podobnie jak przed rokiem weźmie udział w turnieju legend. Na liście startowej figuruje wiele uznanych nazwisk na czele z Dominiką Cibulkovą, czy Sabine Lisicki. Udział Radwańskiej został potwierdzony niedługo o ogoszeniu "dzikiej karty" dla Chwalińskiej. W piątek poznaliśmy deblową partnerkę 37-latki. Nazwisko robi wrażenie.
Radwańska zagra w parze z byłą liderką WTA i mistrzynią Australian Open z 2018 roku - Karoliną Woźniacką. Jest już oficjalny komunikat w tej sprawie.
Poza wspomnianym duetem w tej kategorii zagrają: Eugenie Bouchard, Dominika Cibulkova, Kirsten Flipkens, Daniela Hantuchova, Angelique Kerber, Vania King, Anett Kontaveit, Sabine Lisicki, Katie O'Brien, Andrea Petkovic, Magdalena Rybarikova, Lucie Safarova, Barbora Strycova i CoCo Vandeweghe.
Wimbledon 2026. Aż siedem Polek na listach startowych
W ubiegłym roku Radwańska grała w parze ze Słowaczką Magdaleną Rybarikovą. Co prawda wygrały one z parami Vandeweghe - Hantuchova i Bertens - Konta, ale poległy w rywalizacji z Carą Black i Martiną Hingis. W związku z tym to Zimbabwejka i Szwajcarka wyszły z grupy i znalazły się w finale.
To właśnie tej parze ostatecznie przypadł tytuł. Pokonały one w finale Dominikę Cibulkovą i Barborę Strycovą. Radwańska wciąż czeka na triumf - bierze udział w rozgrywkach od 2022 roku, ale jeszcze ani razu nie udało jej się awansować do finału.
Wimbledon 2026 startuje 29 czerwca. Na starcie pojawi się wiele Polek. Poza wspomnianymi Świątek, Chwalińską i Radwańską będą to również Magdalena Fręch, Magda Linette Alicja Rosolska i Katarzyna Piter.