Radwańska na Wimbledonie w zupełnie nowej roli. Chciałaby wrócić na kort

"Pierwszy raz na Wimbledonie… jako kibic! Przez lata wychodziłam tu na kort skupiona, pełna emocji i gotowa do rywalizacji. Teraz patrzę na to wszystko z innej perspektywy - bez stresu, bez presji, po prostu chłonę atmosferę tego wyjątkowego turnieju. Chociaż truskawki smakują cały czas tak samo" - pisała Radwańska. Dodała, że wciąż myśli poważnie o powrocie do sportowej walki.