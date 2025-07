Radość Świątek, a tuż obok sceny. Mistrzyni za burtą Wimbledonu, Amerykanka triumfuje

W Londynie od początku miała walczyć w trzysetowych pojedynkach. Najpierw z Alexandrą Ealą, a później z Caroline Dolehide. Krejcikova potrafiła jednak wygrać te pojedynki , co mogło dodać jej sporo pewności siebie. Dzisiaj przyszedł czas na starcie z 10. zawodniczką rankingu WTA - Emmą Navarro. Zanosiło się na bardzo ciekawy mecz, bowiem Amerykanka prezentowała solidną formę na kortach trawiastych. Panie rywalizowały o 1/8 finału turnieju na korcie numer 1, drugiej co do wielkości arenie.

Mecz rozpoczął się od serwisu Navarro. Amerykanka utrzymała swoje podanie do 30 i objęła prowadzenie. Po zmianie stron sytuacja zaczęła się jednak układać korzystnie z perspektywy Krejcikovej. Czeszka przejęła kontrolę nad widowiskiem, prezentowała bardzo solidną grę. W piątym gemie Emma nie wykorzystała piłki na drugie "oczko" i doszło do kolejnego przełamania. Barbora miała setbole już w trakcie siódmego rozdania , łącznie dwa. Ostatecznie premierowa odsłona zakończyła się jednak dopiero chwilę później, już przy serwisie zawodniczki naszych południowych sąsiadów. Obrończyni tytułu wygrała premierową odsłonę 6:2.

Druga część pojedynku mogła się rozpocząć od przełamania na korzyść Krejcikovej, miała ku temu break pointa. Finalnie to jednak Navarro rozpoczęła partię od prowadzenia. Czeszka dopięła swego w trakcie trzeciego gema. Wtedy wykorzystała drugą okazję i wyszła na 2:1. Po zmianie stron Emma odrobiła stratę, nie tracąc ani jednego punktu na returnie. Od tego momentu Amerykanka zaczęła nadawać ton rywalizacji. W ósmym gemie ponownie dobrała się do podania przeciwniczki i przy stanie 5:3 mogła zamykać drugą odsłonę meczu. Wróciła z wyniku 15-30 i triumfowała po grze na przewagi. Rezultatem 6:3 zapewniła decydującą odsłonę rywalizacji.

Po powrocie do gry festiwal przełamań trwał. Zakończyła go dopiero Navarro, w ósmym gemie. Amerykanka wyszła na 5:3 i znalazła się o krok od zwycięstwa. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych utrzymała już przewagę do samego końca. W trakcie dziesiątego rozdania pewnie wyserwowała sobie triumf, wykorzystując drugiego z trzech meczboli. Finalnie spotkanie zakończyło się rezultatem 2:6, 6:3, 6:4 na korzyść Emmy. Dla Czeszki to spory cios, bowiem w rankingu WTA "na żywo" spada na 77. miejsce. Z kolei Amerykanka powalczy o ćwierćfinał Wimbledonu z Mirrą Andriejewą.