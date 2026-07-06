Radość Polki w Londynie. Jest ćwierćfinał Wimbledonu. Amerykanka pokonana

Marta Kostiuk miała znakomity sezon na mączce podczas tegorocznej kampanii zmagań na tej nawierzchni. Ukrainka kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, zanotowała w sumie 17 wygranych spotkań z rzędu. Zdobyła dwa tytuły: WTA 1000 w Madrycie oraz "250" w Rouen. Piękną passę zakończyła dopiero Mirra Andriejewa, podczas półfinału Roland Garros. Rosjanka zrewanżowała się za przegrane decydujące starcie w stolicy Hiszpanii.

Za sukcesami Kostiuk stoi polska trenerka - Sandra Zaniewska. Wczoraj pięknego momentu doświadczył Tomasz Wiktorowski, który został doceniony przez Naomi Osakę po triumfie Japonki w starciu z Aryną Sabalenką. Dziś kolejne chwile radości notowana Zaniewska. Jej podopieczna, reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów, walczyła o swój pierwszy w karierze awans do ćwierćfinału Wimbledonu.

Po drugiej stronie siatki znalazła się Ashlyn Krueger. Amerykanka rewelacyjnie spisywała się na trawie w tym sezonie. Do momentu rozpoczęcia poniedziałkowego starcia, rozegrała łącznie 17 spotkań, z czego wygrała aż 16. Posiadała zatem bogate doświadczenie na tej nawierzchni w 2026 roku. Dziś chciała wykorzystać to w rywalizacji z Martą. Przedmeczowe notowania wskazywały jednak, że to Ukrainka jest dość wyraźną faworytką tego pojedynku.

Wimbledon: Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału

Mecz rozpoczął się od serwisu Krueger. Amerykanka pewnie utrzymała swoje podanie na starcie, ale kolejne minuty należał do Kostiuk. Ukrainka szybko zbudowała sobie prowadzenie 4:1, z przewagą podwójnego przełamania. W trakcie szóstego rozdania miała 30-15 przy własnym serwisie i wtedy nieoczekiwanie wpuściła rywalkę do gry. W ósmym gemie Ashlyn polowała na doprowadzenie do remisu. Było 30-0 na returnie dla Amerykanki, ale ostatecznie Marta zachowała swoje podanie.

Podopieczna Sandry Zaniewskiej próbowała zamknąć partię już w trakcie dziewiątego rozdania, pojawiły się trzy setbole z rzędu. Dysponująca dobrym serwisem Krueger wyszła jednak z opresji i przedłużyła jeszcze emocje. Po zmianie stron Kostiuk zakończyła premierową odsłonę, chociaż nie przyszło to łatwo. Musiała wracać ze stanu 15-30. W ostatnich wymianach popisała się kapitalną pracą w defensywie. Dzięki temu zapisała na swoim koncie wynik 6:4.

Na starcie drugiej części pojedynku tenisistka z USA obroniła break pointa. Potem polowała na przełamanie. W trakcie szóstego gema wykorzystała słabszy moment Kostiuk i wyszła na prowadzenie 4:2. Tuż przed zmianą stron Krueger posiadała piłkę na trzy "oczka" przewagi, ale nie wykorzystała jej. Pozwoliła Marcie na zniwelowanie strat. Amerykanka zaczęła się gubić.

W dziewiątym rozdaniu wypuściła z rąk wynik 40-15. Wplatały się błędy, z których skorzystała Ukrainka. Podopieczna Zaniewskiej w pewnym stylu wyserwowała sobie zwycięstwo 6:4, 6:4. Tym samym dwóch polskich trenerów ma swoje zawodniczki w najlepszej "8" singla kobiet na Wimbledonie. Po ostatniej piłce kamery pokazały radującą się Sandrę. Ćwierćfinałową rywalką Kostiuk będzie zwyciężczyni meczu Jasmine Paolini - Alexandra Eala.

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Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Marta Kostiuk OSCAR DEL POZO AFP

Sandra Zaniewska - trenerka Marty Kostiuk Rob Prange AFP

Ashlyn Krueger FADEL SENNA AFP





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