Radość gospodarzy przed meczem Sabalenki z Raducanu. Mają Brytyjkę w czwartej rundzie

Brytyjczycy długo czekają na sukces rodaczki na Wimbledonie. To już 48 lat

Boutler odpadła już w 2. rundzie z Solaną Sierrą , a drabinka ułożyła się tak, że Raducanu trafiła już w 1/16 na postrzeganą jako główna faworytka do zwycięstwa Arynę Sabalenkę. Jedyny ich mecz, w 2024 roku zakończył się pewnym zwycięstwem Białorusinki.

Kartal co prawda kiepsko weszła w mecz z Diane Parry i zaczęła od wyniku 0:3 . Szybko jednak się otrząsnęła i od stanu 1:4 dokonała zwrotu akcji. Wygrała pięć gemów z rzędu i po niecałej godzinie miała na swoim koncie wygranego seta.

Prawdziwy popis dała w drugiej partii. Błyskawicznie przełamała Francuzkę i to dwukrotnie i tak jak ona, zaczęła seta od prowadzenia 3:0. Z tą różnicą, że nie oddała go już do samego końca. Kartal prezentowała się na korcie o wiele lepiej, aniżeli 118. rakieta świata i wygrała 6:2.