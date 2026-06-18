Po długich - trwających jeszcze od Rolanda Garrosa - rozważaniach i dywagacjach, we wtorek w końcu poznaliśmy decyzję dotyczącą występu Mai Chwalińskiej na Wimbledonie. 24-letnia Polka ostatecznie otrzymała od organizatorów "dziką kartę", gwarantującą jej pewne miejsce w głównej drabince.

Obok 21. rakiety świata na liście znalazły się same reprezentantki gospodarzy: Harriet Dart, Alicia Dudeney, Hannah Klugman, Mika Stojsavljevic, Katie Swan oraz Mimi Xu.

Ten skład osobowy nie jest jednak jeszcze pełny. Pozostała w nim jedna luka, którą władze Wimbledonu muszą uzupełnić przed turniejem. Kto zostanie ostatnią zawodniczką, która otrzyma "dziką kartę"?

Wielu uważa, że może to być Serena Williams, która wraz ze swoją siostrą Venus otrzymała już "dziką kartę" w grze podwójnej. Czy to rzeczywiście realna opcja? Głos w tej sprawie zabrała inna była liderka rankingu WTA - Kim Clijsters.

Wimbledon. Maja Chwalińska z "dziką kartą". Kto otrzyma ostatnią?

Słynna Belgijka wypowiedziała się w podcaście "Love All". I śmie wątpić w możliwość występu swojej 44-letniej koleżanki po fachu w singlu na Wielkim Szlemie.

- Sądząc po nagraniach, które widziałam, rozgrywki singlowe to gra inna od tego, co ostatnio robiła. Może być dla niej nieco zbyt za wcześniej, by zaczynać od Wielkiego Szlema. Myślę, że jeśli zdecyduje się na grę pojedynczą, rozegra może kilka imprez i kilka spotkań zanim wystąpi na dużym turnieju - powiedziała Kim Clijsters.

Lecz zasiała przy tym nutkę niepewności, dodając:

Ale tego nigdy nie wiesz - Serena to Serena. A gdy już raz była w stanie grać na tak wysokim poziomie, jestem prawna, że gdy wróci na kort, wszystko znajdzie się na swoim miejscu

Kim Clijsters wskazała także na największą bolączkę Venus Williams, czyli poruszanie się po korcie. Amerykanka nie będzie mogła bowiem robić tego już tak sprawnie i szybko, jak choćby kilka lat temu. A ten aspekt byłby unaoczniony zwłaszcza w grze pojedynczej.

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Reporter

Maja Chwalińska MATTHIEU MIRVILLE AFP





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