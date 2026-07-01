Pytanie o kobietę, Hurkacz wybuchł śmiechem. Cała prawda na konferencji

"To jeszcze jedno pytanie o boks" - zaczął dziennikarz, gdy chwilę wcześniej pojawił się krótki komunikat od osoby funkcyjnej, co ciekawe wypowiedziany w języku polskim, że czas na ostatnie pytanie.

Hurkacz: To moja dziewczyna. Wspaniałe i cudowne wsparcie

Ciekawość tyczyła się tego, że nie tylko trener Gilles Cervara jest nową osobą w boksie Hurkacza. Oprócz francuskiego szkoleniowca też pojawia się pewna kobieta. "Hubert, jakbyś nam mógł zdradzić" - padło pytanie.

Nasz tenisista zaniósł się śmiechem, bo był przekonany, że pytanie będzie tyczyło się zupełnie innego obszaru. Krótko mówiąc, sportu walki. "Myślałem, że o boks chodzi, z boksem mi się skojarzyło, bo Gilles lubi chodzić na boks" - śmiał się Wrocławianin, rozbawiony tą kwestią jak żadną wcześniejszą.

Gdy opanował ubaw, wtedy precyzyjnie udzielił odpowiedzi: - A jeśli chodzi o "ten" boks, to jest moja dziewczyna. To naprawdę wspaniałe i cudowne wsparcie - zaakcentował 29-latek, który właśnie na Wimbledonie odniósł swój dotąd życiowy wielkoszlemowy sukces, dochodząc w Londynie do półfinału w 2021 roku.

Ciekawych momentów było więcej. "Też w sumie nie pamiętam" - szczerze do bólu zareagował Hurkacz, gdy nestor tego zawodu stwierdził, że sam nie pamięta, kiedy po raz ostatni awansował do trzeciej rundy bez straty seta. - Cieszę się z tych dwóch zwycięstw, ostatecznie czy bez straty czy ze stratami, to ważne są wygrane. Jestem zadowolony, że przede mną kolejne wyzwanie. Mecz z Sebastianem był bardzo wymagający, szczególnie pierwszy set - podsumował, nawiązując oczywiście do zaciętej batalii w tie-breaku, wygranej 10-8.

Dla "Hubiego" to ważny moment, bo uprzednio w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema zameldował się w 2024 roku w Paryżu. Sam nie był sobie w stanie tego przypomnieć, dopiero gdy został nakierowany, otworzyła mu się przykurzona szufladka w głowie. Miało to miejsce przed pechowym Wimbledonem, gdzie odniósł ciągnącą się bardzo długo kontuzję, która zatarasowała mu drogę na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

W ten sensie istotna mentalnie była piękna robinsonada, która Hurkaczowi zapewniła cenny punkt w tie-breaku. Wielu kibicom mocniej zabiły serca, bo wróciły okropne wspomnienia, ale tym razem "Hubi" tylko się otrzepał i był gotowy grać dalej na wysokim, powtarzalnym poziomie.

- Tu akurat w sumie było łatwiejsze zagranie tego woleja. Wiedziałem, że będę go mógł uderzyć precyzyjniej, jeżeli trochę się rzucę i upadnę na kort. Tak, ważny był to punkt, jednak we tie-breaku, który trzeba było wygrać - potwierdził nasz zawodnik. Przyznał także, że powtarzalność w grze, którą prezentował w obu dotychczasowych meczach, daje mu powody do zadowolenia.

- Ten mecz nie był łatwy, natomiast udało mi się w ważnych momentach utrzymać podanie. Przy 0:40 zagrałem kilka dobrych punktów, później rywal też miał break-pointy, więc kluczowe jest to, że byłem w stanie w tych chwilach podnosić swój poziom - powiedział Hurkacz.

Z Londynu - Artur Gac

Hubert Hurkacz NEIL HALL EPA

Hubert Hurkacz NEIL HALL EPA





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