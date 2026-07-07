Przykro czytać. Tych słów o Świątek Navratilova już nie cofnie

Jeszcze kilka lat temu, gdy Iga Świątek seryjnie odnosiła zwycięstwa i pewnie prowadziła w rankingu WTA, taka sytuacja byłaby nie do pomyślenia. Tymczasem sezon 2026 trwa już ponad pół roku, a w tym czasie Iga Świątek nie wygrała żadnego turnieju WTA oraz zmagań wielkoszlemowych.

Negatywnej serii Polka nie przełamała także na Wimbledonie, do którego przystąpiła jako obrończyni tytułu. Przygoda Raszynianki ze zmaganiami w Londynie zakończyła się jednak już w pierwszym tygodniu, a lepsza od naszej reprezentantki okazała się Alexandra Eala. Filipinka wygrała w dwóch setach.

Po meczu ruszyła lawina analiz, co zdecydowało o zwycięstwie znacznie niżej notowanej tenisistki. O komentarz pokusiła się także Martina Navratilova. Była liderka rankingu, jedna z najlepszych tenisistek w historii, w pierwszej kolejności wskazała na serwis.

- Receptą było urozmaicenie serwisu. Świątek nie potrafiła znaleźć sposobu na lepsze odbieranie serwisów. Miała mało break pointów, a gdy już były, to rywalka broniła się naprawdę dobrze - podkreśliła Amerykanka w analizie dla "Tennis Channel".

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Najbardziej przykro czyta się jednak inne słowa Navratilovej. Legenda tenisa dobitnie wypowiedziała się także o kondycji mentalnej w tym spotkaniu Igi Świątek, potwierdzając to, o czym głośno mówi się od dłuższego czasu nad Wisłą - w chwili próby Raszynianka kompletnie nie radzi sobie z presją.

- Szczerze mówiąc, Świątek nie była w dobrej formie emocjonalnej. Była po prostu tak rozchwiana, że nie potrafiła w tym meczu utrzymać się w ryzach - powiedziała wprost Navratilova, a jej słowa cytowane są przez wiele światowych mediów.

Co ciekawe, przygoda Eali - po wyeliminowaniu z turnieju Świątek - nie potrwała długo. Filipinka przegrała w 1/8 finału, a lepsza od niej okazała się Jasmine Paolini.





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