Tegoroczny Wimbledon zapowiadał się znakomicie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista, zmagający się przez długi czas z problemami zdrowotnymi, na londyńskiej trawie pokazał pełnię swoich możliwości.

Już w pierwszej rundzie Hurkacz dokonał dużego wyczynu, eliminując z turnieju bez straty seta rozstawionego z numerem 11 Caspera Ruuda. Norweg co prawda od lat na kortach trawiastych spisuje się mocno przeciętnie, lecz ten wyczyn i tak robił wrażenie. W kolejnych dwóch rundach Polak wyrzucił z Wimbledonu Sebastiana Ofnera i Tommy'ego Paula (rozstawiony z "23").

W walce o ćwierćfinał Hurkacz mierzył się z Janem-Lennardem Struffem. Pojedynek z Niemcem do pewnego momentu układał się wyśmienicie. Polak jednak napotkał na problemy zdrowotne, które storpedowały jego wszystkie plany.

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Hurkacz wygrał dwa pierwsze sety ze Struffem, a w trzeciej partii zdołał odrobić straty i doprowadzić do tie-breaka. W nim lepszy okazał się Niemiec, który zaczynał łapać wiatr w żagle. Polak z kolei po zakończeniu trzeciego seta poprosił o pomoc fizjoterapeuty. Sytuacja powtórzyła się w trakcie czwartej partii. Szybko stało się jasne, że Polak walczy z bólem w okolicach pleców, który uniemożliwia mu rywalizację z przeciwnikiem.

Po przegranej czwartej partii sytuacja zrobiła się wręcz dramatyczna. Hurkacz siłą woli starał się jeszcze grać, lecz przy stanie 2:4 w piątej partii podjął decyzją o skreczowaniu spotkania.

Tuż po tym byliśmy świadkami niezwykle wymownych scen. Hurkacz momentalnie odrzucił rakietę do boku i z ogromnym grymasem bólu na twarzy oparł się o siatkę, gdzie czekał na Struffa, któremu chciał podziękować za spotkanie. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie dolega Polakowi, lecz wydarzenia z Londynu mogą oznaczać dla Hurkacza kolejną dłuższą absencję.

Krecz Huberta Hurkacza w meczu o ćwierćfinał Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

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Struff po raz pierwszy w swojej karierze awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Niemiec we wtorek na tym etapie turnieju zmierzy się z liderem światowego rankingu Jannikiem Sinnerem lub kwalifikantem z Japonii Shintaro Mochizukim.

Hubert Hurkacz Rick Rycroft East News

Hubert Hurkacz IZHAR KHAN AFP





Krecz Huberta Hurkacza w meczu o ćwierćfinał Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport