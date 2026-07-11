Przepiękny gest księżnej Kate na Wimbledonie. Tak potraktowała Czeszki

Księżna Kate, podobnie jak pozostali członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej, jest ogromną fanką sportu. Od lat śledzi ona poczynania najlepszych tenisistów całego świata, a w 2016 roku zastąpiła królową Elżbietę na stanowisku patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club. Od tamtej pory małżonka następcy brytyjskiego tronu pojawia się na trybunach podczas Wimbledonu już nie tylko w roli wielkiej fanki tenisa.

W ostatnich latach z powodu problemów zdrowotnych małżonka następcy brytyjskiego tronu ograniczyła wizyty na londyńskich kortach do minimum - pojawiała się jedynie na finałowych meczach w singlu pań oraz panów. Podczas tegorocznej edycji wielkoszlemowej imprezy pierwszą wizytę na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club księżna Walii złożyła już podczas pierwszych dni rywalizacji.

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44-latki nie mogło zabraknąć także podczas sobotniego finału gry pojedynczej pań. W tym doszło do pojedynku "siostrobójczego" - o końcowe trofeum walczyły bowiem dwie reprezentantki Czech - Karolina Muchova i Linda Noskova. Po raz pierwszy od dawna eksperci przed tym meczem mieli problem by jednogłośnie wskazać faworytkę. Także już w trakcie trwania spotkania losy meczu wielokrotnie się zmieniały - w pierwszym secie obserwować mogliśmy dominację Noskovej, w drugim natomiast lepsza okazała się Muchova. Ostatecznie nową mistrzynię Wimbledonu poznaliśmy dopiero po zakończeniu trzecie seta - Noskova wygrała finałowe starcie 6:2, 5:7, 6:3.

Po zdobyciu pierwszego trofeum wielkoszlemowego obie Czeszki dały się ponieść emocjom i zalały się łzami - dla jednej były to łzy szczęścia, dla drugiej łzy rozpaczy. Wszystkiemu z bliska przyglądała się księżna Kate, która wkrótce potem sama wyszła na kort, aby wręczyć trofea mistrzyni i wicemistrzyni. Zanim jednak to zrobiła, członkini brytyjskiej rodziny królewskiej zdecydowała się na wyjątkowy gest. Ucięła ona sobie bowiem dłuższe konwersacje z obiema finalistkami, a po ich przemówieniach obie zawodniczki nagrodziła gromkimi brawami.

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Księżna Kate na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club pojawi się jeszcze w niedzielne popołudnie, kiedy o końcowe trofeum w grze pojedynczej mężczyzn powalczą Jannik Sinner i Alexander Zverev. Starcie włosko-niemieckie rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 17.00 czasu polskiego.

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Księżna Kate Jordan Pettitt AFP

Księżna Kate, Wimbledon 2024 HENRY NICHOLS AFP

Linda Noskova i Karolina Muchova rywalizowały ze sobą w finale Wimbledonu 2026 ADRIAN DENNIS / AFP AFP





Nietypowa sytuacja w półfinale Wimbledonu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport