Przegrała ze Świątek, teraz mówi o niej cały świat. Reaguje nawet Sabalenka

Amanda Anisimova jest już gotowa na powrót na korty Wimbledonu. Amerykanka w ubiegłym roku trafiła na nagłówki, gdy sensacyjnie awansowała do finału wielkoszlemowej imprezy na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club, jednak z końcowego trofeum nie mogła się cieszyć - to trafiło w ręce Igi Świątek, która wygrała mecz 6:0, 6:0.

Przed rozpoczęciem zmagań w ramach 139. edycji The Championship organizatorzy zaplanowali specjalny event, na którym nie zabrakło głównych gwiazd, a więc tenisistek. W wydarzeniu udział wzięła ubiegłoroczna finalistka, Amanda Anisimova.

24-latka od razu zwróciła na siebie uwagę - na imprezie pojawiła się bowiem w białej kreacji stworzonej przez Davida Komę, której cena wynosi aż 13 tysięcy złotych. "Look" uzupełniła klapkami na szpilce, czarną torebką i biżuterią. Amerykanka w takim wydaniu zachwyciła zarówno internautów, jak i rywalki. Od komentarza nie powstrzymała się nawet liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. "Ogień" - napisała Białorusinka pod wpisem Anisimovej, dodając do komentarza emotikonę ognia i czerwone serduszko.

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Rozpoczyna się Wimbledon. Amanda Anisimova chce powtórzyć sukces sprzed roku, w grze cztery polskie singlistki

Amanda Anisimova poznała już pierwszą rywalkę na Wimbledonie. Na start Amerykanka zmierzy się z pochodzącą z Macedonii Północnej Linę Gorceską. W zmaganiach w grze pojedynczej kobiet udział wezmą także zawodniczki z Polski. Maja Chwalińska zagra w pierwszej rundzie z Tajką Mananchayą Sawangkaew, Magda Linette rozpocznie turniej od meczu z Mirrą Andriejewą, rywalką Magdaleny Fręch będzie Anna Kalinska, broniąca tytułu Iga Świątek natomiast na start zmierzy się z Taylor Townsend.

Główny turniej rozpocznie się 29 czerwca i potrwa aż do 12 lipca. Zmagania tenisistek i tenisistów w ramach tej imprezy śledzić będzie można na bieżąco na stronie Interii Sport. Serdecznie zapraszamy.

Amanda Anisimova Henry Nicholls AFP

Amanda Anisimova TAKUYA MATSUMOTO/Yomiuri/The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek i Amanda Anisimova KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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