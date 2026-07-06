Przed chwilą grała na Wimbledonie. Nie ukrywała stosunku do Rosjan: Mam tam przyjaciół

Na start zmagań na Wimbledonie Julia Starodubcewa zmierzyła się z Anną Blinkową. W pierwszym secie Ukraince udało się wygrać po tie-breaku (7:3), jednak później przegrała dwa kolejne sety do czterech i do jednego. W ten sposób pożegnała się z Wielkim Szlemem w Londynie na pierwszej rundzie.

Inaczej było w deblu, gdzie 26-latka rywalizowała u boku Peyton Stearns. Na początku ukraińsko-amerykański duet pokonał Holenderkę Isabelle Haverlag i Węgierkę Pannę Udvardy 6:4, 4:6, 6:4. W niedzielę doszło do kolejnego spotkania. Tym razem lepsza okazała się para Asia Muhammad i Fanny Stollar (6:1, 6:4). Tak Starodubcewa pożegnała się z trzecim wielkoszlemowym turniejem w sezonie.

Przed chwilą grała na Wimbledonie. Nie ukrywa stosunku do Rosjan

Reprezentantka kraju naszych wschodnich sąsiadów pochodzi z Nowej Kachowki, miejscowości położonej w obwodzie chersońskim. Kiedy w 2022 roku rozpoczynała się wojna, Starodubcewa przebywała w Stanach Zjednoczonych. Tam uczęszczała na studia, konkretnie na uczelnię Old Dominion University w Norfolk w stanie Wirginia, którą reprezentowała w akademickich rozgrywkach.

Kilka dni po najeździe rosyjskich żołnierzy na Ukrainę tenisistka opowiadała wstrząsające historie nt. tego, co dzieje się w jej kraju. Nie zabrakło m.in. dramatycznej relacji opisującej próby kontaktu z ukrywającą się w piwnicy rodziną.

Na stronie uniwersytetu ukazały się wówczas wypowiedzi Ukrainki dotyczące rozpoczętego konfliktu. Świeżo po wybuchu wojny Julia Starodubcewa przyznała wprost, że nie obwinia zwykłych obywateli Rosji za to, co dzieje się w jej ojczyźnie.

Mam rosyjskich przyjaciół, wspierają mnie. Jestem wdzięczny odważnym ludziom w Rosji, którzy protestowali

"Ponad 3 000 Rosjan zostało aresztowanych za demonstracje przeciwko wojnie w Moskwie i Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina" - dodawały władze amerykańskiej uczelni.

Oprócz tego na Old Dominion University Ukrainka wielokrotnie grała u boku rosyjskich czy białoruskich tenisistek. Jedna z nich - Tatsiana Sasnouskaya - wymyśliła nawet, aby na jedno z deblowych spotkań obie wyszły odziane ukraińskimi flagami. - Bardzo doceniam, że był to jej pomysł - komentowała Starodubcewa.

W perspektywie upływającego czasu 26-latka nie wyłamuje się z zasady, zgodnie z którą Ukrainki nie podają rąk tenisistkom z Rosji i Białorusi. Oprócz tego od czasu do czasu podkreśla wymiar tragedii, jaka dotknęła jej kraj. Jednocześnie ukrywała, że w Nowej Kachowce posługiwała się językiem rosyjskim.

- Bardzo tęsknię za domem. Nie byłam tam od czterech lat. To trudne, bo tęsknię za wszystkimi i nie sądzę, żebym kiedykolwiek znów zobaczyła swój dom. To terytorium, do którego nie mogę wrócić, mój dom jest w pewnym sensie zrujnowany - opowiadała w tym roku w rozmowie z organizatorami Rolanda Garrosa.

Nie da się ukryć, że Julia Starodubcewa nie wykazuje skrajnie radykalnego podejścia do kwestii trwającej na Ukrainie wojny. Jej wypowiedzi sugerują duże zrozumienie wobec obywateli państwa Putina, którzy z konfliktem nie mają nic wspólnego. Zupełnie inną politykę realizuje chociażby Ołeksandra Olijnykowa, dla której w tym temacie nie ma żadnych kompromisów. - Ta flaga to symbol terroru. W kontekście współczesnym użycie czegoś takiego jest tym samym, co użycie, nie wiem, swastyki. Chodźmy do sądu ze swastyką. To jest absolutnie to samo - opowiadała przy okazji ostatniej edycji Wielkiego Szlema w Paryżu.

Julija Starodubcewa Aurelien Morissard East News

Julija Starodubcewa Al Bello/Getty Images via AFP AFP

Julija Starodubcewa ALAIN JOCARD AFP





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