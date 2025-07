Andrzej Klemba: Był pan jednym z pierwszych trenerów Kamila Majchrzaka. Jak pan wspomina pracę z nim?

Maciej Wściubiak: Byłem jego drugim trenerem, bo zaczynał w Piotrkowie w klubie u Wiesława Kozicy. Do mnie przyszedł w 2007 roku. Miał wtedy jedenaście lat i prowadziłem go przez 6,5 roku. Najdłużej ze wszystkich trenerów. Kiedy przyszedł, był dziesiątym skrzatem i 161. młodzikiem w Polsce. Dwa lata późnej był już najlepszy. To dosyć rzadki przypadek w polskim tenisie. Chyba tylko z Michałem Przysiężnym było podobnie.

W jednym z artykułów sprzed kilkunastu lat padło o panu: "trener nie przesadza z pracą na korcie - jego podopieczny trenuje chyba najmniej ze wszystkich zawodników z czołówki młodzików i kadetów: raz dziennie przez półtorej godziny".

- Sam byłem zawodnikiem i miałem doświadczenie. Właśnie przez dużą liczbę treningów zdrowie mi się posypało. Jak zacząłem być trenerem, nie chciałem popełnić takich błędów ze swoimi zawodnikami. Dlatego to obciążenia były zwiększane co sezon. Oczywiście jak jest utalentowany zawodników, to można zrobić, że tak powiem, mistrza świata do lat 10. Poprzez treningi dwa razy dziennie, ale gdzieś później to wszystko się odzywa. Tym bardziej że to są dzieci, którym cały układ kostny dopiero się rozwija. W większości ta liczba treningów jest naprawdę przesadzona. A Kamil szedł do przodu mimo mniejszej liczby zajęć. I w wieku 12 - 14 lat trenował mało w porównaniu do rówieśników, jak Janek Zieliński czy Filip Gresk. Trzy, cztery razy w tygodniu. Dopiero jak miał 15 i 16 lat to więcej dołożyłem. I wtedy ćwiczył codziennie.

Czytałem też, że warunki do trenowania nie były komfortowe.

- Wtedy w Piotrkowie nie było jeszcze krytych kortów. Jeździliśmy do Łodzi, Pabianic czy Rozprzy. Ciekawostka jest taka, że do juniorskiego Wimbledonu przygotowywaliśmy się w małej hali w Piotrkowie, bo tam była najbardziej zbliżona szybkość do trawy. Inni trenerzy nie chcieli za bardzo wierzyć, że ćwiczyliśmy na parkiecie. Hala była tak mała, że nie można było biegać na boki i do tyłu. To były spartańskie warunki, a udało się przygotować.

Podobno Kamil już wtedy był bardzo dojrzały, wiedział, czego chce i nie trzeba go było pilnować w treningu?

- Absolutnie to potwierdzam, choć początki były trudne. Jak przyszedł z poprzedniego klubu, to miał małą nadwagę i bardzo dużo piłek spóźniał na pierwszych treningach. Zaleciłem, żeby rodzice poszli z Kamilem do okulisty. Okazało się, że ma wadę wzroku, ale na szczęście szkła kontaktowe zniwelowały problem i od razu poprawiła się jakość uderzeń. A jeśli o chodzi o nadwagę, to dostał ćwiczenia i sportową dietę. Muszę przyznać, że skrupulatnie i bardzo sumiennie wszystko wykonywał. Zaangażowanie, pracowitość, szybkie wprowadzanie zaleceń techniczno-taktycznych i analityczne myślenie na korcie podczas meczów już wtedy były u Kamila bardzo dojrzałe jak na wiek.

No właśnie. Majchrzak nie jest typem dwumetrowca serwującego z ogromną prędkością, ale wygrywa inteligencją.

- To się zgadza, że głowa od najmłodszych lat była jego atutem. Teraz na Wimbledonie też to pokazał. Po wygranej z Matteo Berrettinim drabinka ułożyła się dla niego nieźle. Nie zmieniał tego, co przynosi punkty, był konsekwentny jak choćby w piątym secie z Włochem. Nie uciekał od gry, nie spanikował, tylko domknął spotkanie. Przed Wimbledonem przegrywał mecz za meczem, a w Londynie pokazał chłodną głowę i moc swojego ofensywnego tenisa. Backhand od najmłodszych lat był u niego taki naturalny, ale dużo musieliśmy pracować nad forhendem. Kamil wręcz od niego na początku uciekał. Wolał zagrać odwrotny backhand niż forhend. Przełomowy był ćwierćfinał mistrzostw Polski młodzików. Ja mu wtedy powiedziałem, że będzie miał grane wszystko na forhend i ma więcej ryzykować. I wtedy to zaskoczyło. Wygrał, a potem zdobył mistrzostwo. Wiadomo, że ten backhand zawsze będzie lepszy i w tych najważniejszych momentach często odgrywa kluczową rolę. Na szczęście forhend też mocno poprawił.

Mówiliśmy o tym, że przed Wimbledonem przegrał pięć spotkań, a na kortach w Londynie odniósł największy sukces seniorski. Z czego się to wzięło?

- Wrócę do tego analitycznego radzenia sobie podczas meczów. On na bieżąco analizuje, co przynosi punkty i stara się tego używać. Jeżeli chodzi o taktyczne podejście, to Kamil właściwie zawsze wzorowo się wywiązywał z tego, co ustalaliśmy. Albo sam w trakcie meczu potrafił coś zmienić, bo okazało się, że chłopak powinien mieć gorszy forhend, a było odwrotnie. Reagował na bieżąco, a ta inteligencja tenisowa od najmłodszych lat była widoczna.

Trzy dobre mecze na Wimbledonie i na koniec porażka z Karenem Chaczanowem.

- Nie obejrzałem wszystkich pojedynków, bo miałem treningi. Widziałem piąty set z Berrettinim. Rywal już siadł fizycznie, a Kamil domknął mecz z byłym finalistą Wimbledonu. To już świadczyło, że jest mocny. Potem dwa zwycięstwa w trzech setach mają swoją wymowę. Chaczanow prawdopodobnie zagrał jeden z lepszych meczów, bo sam tak powiedział. I bardzo dobrze Łukasz Kubot stwierdził po spotkaniu, że to nie Kamil przegrał, ale rywal wygrał. Serwis, backhand, wszystko mu wychodziło. Grał to co chciał i myślę, że nie za dużo więcej Kamil mógł zrobić.

Majchrzak ma za sobą zawieszenie związane z nieświadomym zażywaniem zakazanej substancji. Na kort wrócił po 13 miesiącach, zaczął właściwie od zera i wrócił do pierwszej setki rankingu ATP.

- To jest niesamowity wyczyn. Gdyby nie to zawieszenie, to nie wiadomo, czy ta czwarta runda byłaby do osiągnięcia. O dziwo mogło się przyczynić do tego, że odniósł taki sukces, bo wrócił bardzo zdeterminowany. To na pewno był dla niego straszny cios, ale odbudował się znakomicie. Czwarta runda Wimbledonu po takich przejściach to jest bardzo dobry wynik.

Na co jeszcze stać Majchrzaka?

- Tenis, który pokazał w Londynie może zwiastować nawet pierwszą dwudziestkę. Gdyby zrobił jeszcze jeden krok, już byłby pewnie w czołowej pięćdziesiątce. Jest siła w jego grze. Powoli zbliża się końcówka sezon, bo z dużych turniejów został tylko US Open. Ci najlepsi tenisiści są już dość zmęczeni. To zwiastuje też niespodzianki w Stanach Zjednoczonych. Przed zawodnikami, którzy mniej grali w danym roku, otwierają się szanse na sukcesy. Zwycięstwo w turnieju rangi 250, może finał 500. Dlatego myślę, że jest bardzo duża, żeby Kamil wskoczył do czołowej pięćdziesiątki, a w niedługim czasie nawet do dwudziestki.

