Jeszcze nieco ponad tydzień temu cały świat tenisa zastanawiał się, jaka będzie sytuacja Mai Chwalińskiej podczas Wimbledonu. Polka walczyła o udział w turnieju jako dzika karta bez konieczności przechodzenia przez fazę eliminacji. Ostatecznie wiemy już, że Chwalińska wystąpi w drabince głównej jako zawodniczka rozstawiona.

Oprócz niej w gronie najlepszych znalazły się także: Iga Świątek, Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Swoją szansę na występ miała także Katarzyna Kawa. 33-latka niestety przegrała jednak w ostatniej rundzie kwalifikacji, do których podchodziła rozstawiona z numerem czternaście.

Występ Raducanu zagrożony. Pojawia się szansa dla Kawy

Ostatecznie Kawa odpadła, ale na tym nie zakończyły się jej szanse na występ. Kawa znalazła się bowiem w gronie czterech najwyżej rozstawionych w decydującej fazie eliminacji. To sprawia, że 33-latka wciąż może zagrać w Wimbledonie, ale jako szczęśliwa przegrana. Potrzebne do tego będzie wycofanie którejś zawodniczki oraz nieco szczęścia.

Okazuje się, że przed Polką niespodziewanie otwierają się drzwi. "Emma Raducanu właśnie przedwcześnie zakończyła - na 10 minut przed planowanym czasem - treningowy set z Anną Kalinską, przegrawszy cztery rozegrane gemy..." - przekazał w mediach społecznościowych James Gray z "The I Paper Sport".

Dziennikarz dodał, że konferencja prasowa mistrzyni US Open z 2021 roku została przeniesiona na niedzielę. "Rozumiem to tak, że chce uniknąć scenariusza z Rzymu (gdzie pewnie udzielała wywiadów, by chwilę później się wycofać), a także zyskać dodatkowy dzień na podjęcie ostatecznej decyzji" - przekazał.

Jeśli faktycznie doszłoby do wycofania to Kawa może przejąć jej miejsce w drabince głównej. 33-latka znalazłaby się w losowaniu szczęśliwych przegranych. W tym udział zapewniony ma czwórka najwyżej rozstawionych zawodniczek, które przegrały finały w kwalifikacjach.

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Katarzyna Kawa ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER Reporter





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