Cały świat tenisowy wstrzymał oddech, gdy Jannik Sinner niespodziewanie pożegnał się z szansą na wielkoszlemowe trofeum podczas tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa. 24-latek z rywalizacji odpadł już na etapie drugiej rundy, przegrywając z Juanem Manuelem Cerundolo 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Podczas pojedynku z Argentyńczykiem wydawało się, że Sinner walczy nie tyle z rywalem po drugiej stronie kortu, co ze sobą. W trakcie meczu bowiem zaczęły doskwierać mu poważne problemy ze zdrowiem.

Już po zakończeniu gry w Paryżu team Włocha zapowiedział, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na trawie tenisista przejdzie dokładniejsze badania w szpitalu. Zgodnie z tymi zapowiedziami w poniedziałek 8 czerwca lider światowego rankingu stawił się w szpitalu San Raffaele w Mediolanie, gdzie przeszedł szereg badań. Diagnostykę zakończył kolejnego dnia.

W środę włoskie media opublikowały nowe informacje na temat stanu zdrowia czterokrotnego mistrza wielkoszlemowego. Jak donosi "La Gazetta dello Sport", 24-latek poznał już wyniki badań i choć te nie zostały udostępnione mediom, wiadomo, że nie stwierdzono u Sinnera żadnych poważnych problemów zdrowotnych ani powikłań po paryskim epizodzie. Włoscy dziennikarze podkreślili, że stan światowej "1" w meczu drugiej rundy w stolicy Francji był kumulacją wielu czynników, w tym m.in. ekstremalnych warunków pogodowych i przeciążenia spowodowanego dużą liczbą spotkań rozegranych w przeciągu ostatnich miesięcy.

Jannik Sinner będzie bronił tytułu w Londynie. Wimbledon rusza 29 czerwca

Jannik Sinner w świecie tenisa nie jest postacią drugoplanową. Włoch po pierwszy tytuł wielkoszlemowy sięgnął w 2024 roku, kiedy w finale Australian Open pokonał w pięciu setach Daniiła Miedwiediewa 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. W tym samym sezonie sięgnął jeszcze po końcowy triumf podczas US Open, wygrywając w finale z Taylorem Fritzem 6:3, 6:4, 7:5. W 2025 roku obronił tytuł w Melbourne, pokonując w finale Alexandra Zvereva 6:3, 7:6(4), 6:3, a następnie wygrał Wimbledon. W finale odprawił z kwitkiem Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

W tym roku Włoch będzie bronił tytułu na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club w London Borough of Merton. W singlu pań natomiast o obronę tytułu walczyć będzie Iga Świątek, która w finale w ubiegłym roku pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą 6:0, 6:0.

Jannik Sinner JULIEN DE ROSA AFP

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Jannik Sinner DAISUKE URAKAMI AFP





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