Poruszenie na Wimbledonie, nagłe przybycie księżnej Kate. Wkroczyła na trybuny i od razu owacje

Kibice oczekiwali na początek finału Wimbledonu i start meczu Amanda Anisimova - Iga Świątek, gdy nagle do Królewskiej Loży przybyła księżna Kate i od razu wzbudziła ogromne poruszenie. Otrzymała owację na stojąco. Ujawniono wideo oraz kulisy wizyty żony księcia Williama w siedzibie All England Lawn Tennis and Croquet Club.