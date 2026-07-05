Porażka z Sabalenką, a tu taka wiadomość. Jednak Ostapenko zagra w 1/8 finału

Jelena Ostapenko zaimponowała dyspozycją podczas meczu drugiej rundy singla z Antonią Ruzic. Łotyszka wygrała 6:2, 6:0, mając na swoim koncie 34 uderzenia kończące i zaledwie 10 niewymuszonych błędów. Taki bilans sugerował, że tenisistka z Rygi może solidnie postawić się Arynie Sabalence w batalii o 1/8 finału Wimbledonu. Białorusinka zdołała jednak przetrwać napór rywalki, ostatecznie triumfowała 6:4, 6:4. W ten sposób wzięła rewanż za porażkę, jaką poniosła w pojedynku o tytuł podczas ubiegłorocznego turnieju WTA 500 w Stuttgarcie.

Dla Jeleny nie oznaczało to jeszcze pożegnania z Londynem. Wciąż miała szanse na sukces w grze podwójnej kobiet oraz mikście. W sobotę wróciła do akcji, na kort numer 17. Najpierw walczyła o 1/8 finału w deblu. Razem z Sofią Kenin zmierzyły się z parą Anastasia Detiuc/Irina Chromaczowa. Łotyszka oraz Amerykanka wypuściły zwycięstwo z rąk na ostatniej prostej. Prowadziły w drugim secie 5:3 30-30 przy swoim serwisie, były o dwa punkty od wygranej. Finalnie to przeciwniczki triumfowały 3:6, 7:5, 6:4.

W tamtym momencie Ostapenko pozostała już tylko jedna konkurencja. Po ponad dwóch godzinach przerwy wróciła na obiekt oznaczony numerem 17, by razem z Marcelo Arevalo powalczyć o awans do 1/8 finału w mikście. Rywalami rozstawionego z "2" teamu byli Albano Olivetti oraz Wiera Zwonariowa. 41-letnia Rosjanka ma bogatą przeszłość. Zdobyła trzy wielkoszlemowe tytuły w deblu (US Open 2006 i 2020, Australian Open 2012), a także dwa w mikście (US Open 2004, Wimbledon 2006).

Wimbledon: Jelena Ostapenko z kolejnym zwycięstwem w Londynie

Zobaczyliśmy bardzo ciekawe widowisko, chociaż początek spotkania na to nie wskazywał. Ostapenko i Arevalo pewnie utrzymywali swoje podania w pierwszej partii. Kłopoty mieli za to nierozstawieni przeciwnicy. Doszło do przełamań w czwartym i ósmym gemie. Turniejowe "2" wykorzystały piątego setbola, zapisując na swoim koncie rezultat 6:2 w premierowej odsłonie.

W drugiej części spotkania nie obejrzeliśmy żadnego breaka, chociaż okazji nie brakowało. W trakcie dwunastego rozdania pojawił się nawet meczbol dla Jeleny oraz Marcelo. Ostatecznie doszło do tie-breaka, w którym od początku kontrolę posiadali Zwonariowa i Olivetti. Triumfowali 7:6(4) w drugim secie i zapewnili dodatkowe emocje na korcie numer 17.

Rosjanka i Francuz złapali wiatr w żagle, w pewnym momencie mieli nawet break pointa na 5:1 w decydującej fazie rywalizacji. Nie wykorzystali jednak okazji, a potem doszło do zwrotu akcji. Po ośmiu rozdaniach był już remis. Potyczkę zamykał super tie-break. Tym razem kontrolę niemal od samego początku posiadali zawodnicy rozstawieni z "2". Ostapenko i Arevalo zapisali na swoim koncie zwycięstwo 6:2, 6:7(4), 7:6(6) po 150 minutach walki. Dzięki temu team Jelena/Marcelo zagra dziś w 1/8 finału miksta. Nie przed godz. 15:00 czasu polskiego zmierzą się z parą Andres Molteni/Darija Jurak Schreiber.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Jelena Ostapenko Patrick HAMILTON AFP

Wiera Zwonariowa Rob Prange/DPPI via AFP AFP

Aryna Sabalenka William West AFP





Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport