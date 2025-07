Jeszcze wczoraj mogliśmy oglądać Marie Bouzkovą na korcie centralnym Wimbledonu w starciu z Aryną Sabalenką. Czeszka prowadziła 6:5 30-15 w pierwszym secie, miała swój serwis. W końcówce brakowało jej jednak odważnych rozwiązań i Białorusinka wywalczyła przełamanie powrotne, doprowadzając do tie-breaka. W nim lepsza okazała się liderka rankingu. W drugiej partii tenisistce z Mińska wystarczyło jedno przełamanie i ostatecznie to turniejowa "1" znalazła się w trzeciej rundzie singla, wygrywając 7:6(4), 6:4 .

Dla Bouzkovej nie oznaczało to jednak definitywnego końca rywalizacji na londyńskich trawnikach. Dzisiaj Czeszka ponownie wyszła na kort, tym razem by walczyć o awans do drugiej fazy w deblu. Partnerką Marie była Anna Danilina - finalistka Australian Open 2022 i Roland Garros 2025 w grze podwójnej, a także triumfatorka US Open 2023 w mikście. Ich przeciwniczkami okazały się Katarzyna Piter i Mayar Sherif. Polsko-egipski duet zasłynął w tym sezonie zwycięstwem w turnieju WTA 500 w Meridzie. Dla naszej reprezentantki był to największy sukces w dotychczasowej karierze. Zapowiadała się ciekawa walka o drugą rundę.