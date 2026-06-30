To bardzo mizerna statystyka, gdy zawodnik już czwarty rok z rzędu odpada z najbardziej elitarnego turnieju Wielkiego Szlema na jego starcie. Magdalena Fręch i Wimbledon to szorstkie uczucie, ale rzeczywiście tym razem bardzo szkoda, bo rozstawiona z numerem 19. rosyjska tenisistka Anna Kalinska nie zawiesiła poprzeczki na nieziemskim poziomie. Poza tym Polka grała naprawdę solidnie, wiele długich wymian mogło się podobać, ale jednak przegrała 6:7 (5-7), 4:6.

Magdalena Fręch: Spróbujemy na US swing trochę odmienić moją grę

- Gdzieś ta trawa mi nie pasuje. Nie wiem, czy to trochę zwolniony slajs, który nie robi już takiej różnicy, jak robił gdy grałam tu w 2022 roku. Też już inne przeciwniczki, tenis się zmienia. Myślę, że to był zdecydowanie najlepszy mecz na przestrzeni ostatnich lat z tych, które przegrałam w pierwszych rundach. W zeszłym roku z Victorią Mboko (3:6, 2:6 - przyp.) to było dla mnie zupełnie coś strasznego.

Odnośnie wydarzeń w starciu z Kalinską, podopieczna trenera Andrzeja Kobierskiego żałowała głównie jednego.

- Zabrakło przede wszystkim serwisu. Myślę, że było w nim do zdobycia więcej prostych i łatwych punktów, później nie byłoby już wymiany. Chociaż jeden lub dwa serwisy w gemie naprawdę by pomogły odmienić wynik. Zwłaszcza w tym, gdy popełniłam dwa podwójne błędy.

28-latka jednak nie żegna się z Londynem, bo przed nią jeszcze deblowa rozgrywka w parze z Węgierką Anną Bondar. - Pierwszy mecz rozegramy w czwartek lub piątek. A później odpuszczam sezon na kortach ziemnych, myślę że przygotuję się do kortów twardych w Waszyngtonie i tam zacznę cały US swing - wyjawiła.

Przyznaje, że ten plan został poczyniony z pewnym wyprzedzeniem.

- Odnośnie turniejów tak, decyzje zapadały zdecydowanie dużo wcześniej. Właściwie od początku roku wiedziałam, gdzie chcemy grać. Okres po Wimbledonem traktuję jako mini okres przygotowawczy przed tym, co będzie się działo w drugiej części sezonu. Przede mną jeszcze dużo grania - zaznaczyła.

Fręch mimo względnego zadowolenia z tego, że na przestrzeni ostatnich lat najlepiej spisała się właśnie w starciu z Kalinską, opowiedziała, że nie było przestrzeni, aby szczególnie przygotować się do Wimbledonu.

- Generalnie grając w tourze cały czas podążamy z kalendarzem. Jest bardzo ciężko znaleźć czas na to, aby potrenować i przygotować się do startów. Za bardzo nie ma kiedy wypracować pewnych schematów. Dlatego myślę, że przede wszystkim na tym teraz się skupimy. Czyli właśnie nie granie na punkty i sparingi z innymi dziewczynami, tylko wypracowanie automatyzmów, bym w ważnych momentach nie myślała nad tym, co mam zrobić, ale by to było naturalne. Spróbujemy na US swing trochę odmienić moją grę. Też naturalną koleją rzeczy są problemy z motywacją. Cały czas gramy te same turnieje, każdy nasz dzień wygląda praktycznie tak samo, więc można popaść w monotonię - obszernie postawiła sprawę notowana na 42. miejscu w rankingu WTA Polka.

Z Londynu Artur Gac

Magdalena Fręch SEBASTIEN BOZON AFP





Magdalena Fręch - Anna Kalinska. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport