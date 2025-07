Polka z pakietem VIP na Wimbledonie. Inni lądują w namiotach

Każde hrabstwo ma tutaj swoją organizację pożytku publicznego, która między innymi najlepszym tenisistom organizuje treningi. Każda z tych organizacji ma ludzi, którzy tworzą jej kierownictwo. I ja w okręgu Kent pełnię rolę skarbniczki. To nie jest płatne stanowisko, wykonujemy to na zasadzie wolontariatu, ale jednym z przywilejów dla naszego komitetu, liczącego dziesięć osób, jest to, że raz na dwa lata otrzymuję darmowe wejścia VIP. W tym mam darmowe wejście, lunch i wszystko inne, co zawiera się w tym pakiecie - opowiedziała Interii Monika. Pochodzi z Lublina, ale korzenie w Londynie zapuściła 24 lata temu. - To już dłużej niż zdążyłam pożyć w Polsce - roześmiała się.