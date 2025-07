Półfinalistka Wimbledonu dostała udaru. Bolesne wyznanie Polki

Alicja Rosolska największe sukcesy święciła w grze podwójnej, a najlepiej wspomina 2018 rok, kiedy zagrała w deblowym półfinale Wimbledonu, a później u boku Nikoli Mekticia dotarła do finału US Open w mikście . Wówczas polsko-chorwacki duet musiał uznać wyższość Bethanie Mattek-Sands i Jamiego Murray'a.

Tenisistka, która w grudniu skończy 40 lat, ostatni triumf pod egidą WTA odniosła w lipcu 2022 roku, kiedy to razem z Katarzyną Kawą wygrała turniej w Warszawie. Kilka miesięcy później w Ostrawie razem z Erin Routliffe dotarła do finału turnieju WTA 500 . Od tego czasu oglądaliśmy ją jeszcze w jednym finale, podczas lutowego turnieju rangi ITF w Birmingham. Wówczas u boku Viktorii Hruncakovej przegrała z siostrami Franciską i Matilde Jorge.

Rosolska w kolejnych turniejach deblowych startowała u boku Isabelle Haverlag, docierając m.in. do półfinału turnieju WTA 250 w Austin . Jej ostatnim występem była kwietniowa impreza w Roue n - wówczas Polka i Holenderka zostały wyeliminowane już na etapie pierwszej rundy. Jak teraz w rozmowie ze Sport.pl wyjaśniła pochodząca z Warszawy zawodniczka, w planach miała start podczas tegorocznego Wimbledonu.

"Planowałam skorzystać ze specjalnego rankingu na jeden turniej wielkoszlemowy właśnie na ten Wimbledon. Ale w Wielkanoc dostałam udaru niedokrwiennego i miałam sparaliżowaną całą lewą stronę. Nie mogłam nawet podrzucić piłki do serwisu, więc do mojej partnerki, z którą miałam grać na Wimbledonie, pisałam, że ona będzie musiała mi podrzucać piłki do serwisu" - wyznała.