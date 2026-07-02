Półfinał z Chwalińską, powtórki nie będzie. Rosjanka wyrzucona z Wimbledonu

Na czwartek organizatorzy Wimbledonu zaplanowali wszystkie mecze drugiej rundy singlowej rywalizacji pań w dolnej części drabinki, czyli tej, w której znajduje się Iga Świątek. A najwyżej rozstawiona została tu Jelena Rybakina.

Ten przywilej dostała też Diana Sznajder - jedna z bohaterek turnieju Wielkiego Szlema w Paryżu, bo przecież na Court Philippe Chatrier dokonałą rzeczy niezwykłej. Przegrywała z Aryną Sabalenką 3:6 i 1:4, a później 3:5. I odwrócić losy meczu przy takim wyniku, mając po drugiej stronie siatki światową "1" - jest czymś niezwykłym. A ona wygrała 10 kolejnych gemów, zdeklasowała Białorusinkę na koniec, 6:0.

A gdy pierwszy półfinał wygrała Mirra Andriejewa, wielu ekspertów stawiało na rosyjską potyczkę dwóch koleżanek o puchar. Tymczasem Maja Chwalińska sprawiła kolejną tak miłą dla nas sensację, pokonała znacznie wyżej notowaną Sznajder. I to ona zagrała później o tytuł.

Diana dość szybko wróciła do gry, już na trawie. Ale bez powodzenia, bo w Berlinie i Bad Homburg przegrywała już pierwsze spotkania. A przecież potrafi czuć tę nawierzchnię, dwa lata temu turniej w Hesji wygrała. W Londynie pokonała już nieobliczalną Evę Lys, była zdecydowaną faworytką w potyczce z Ludmiłą Samsonową, która ostatnio wpadła w spory dołek.

Tymczasem od początku sprawy szły w zaskakującym kierunku.

Wimbledon 2026. Diana Sznajder kontra Ludmiła Samsonowa. Stawką trzecia runda

Samsonowa rok temu była w Wimbledonie rozstawiona, zresztą jak w kilku wcześniejszych edycjach. W ćwierćfinale przegrała z Igą Świątek. A teraz spadła do piątej dziesiątki, groziły jej kolejne straty. Do meczu ze Sznajder podeszła z bardzo ofensywnym nastawieniem, zaskoczyła młodszą rodaczkę. Szybko przełamała turniejową "15", ten jeden break... wystarczył do wygrania całego seta. Kluczowym momentem był szósty gem, Sznajder miała trzy break pointy. I nie zdołała ich zamienić na gema dającego remis 3:3. Skończyło się, z jej perspektywy, na 4:6.

Diana Sznajder Frank Molter/dpa AFP

Drugiego seta Samsonowa też szybko odskoczyła na 2:0. I... obniżyła poziom gry, szybko tę przewagę straciła. Co zapowiadało dodatkowe emocje.

W szóstym gemie Samsonowa znów miała szansę na przełamanie serwisu Sznajder. Doprowadziła do stanu 30-40, utrzymała się w wymianie po swoim returnie, ale wpakowała w końcu piłkę w siatkę. I jednak Diana uratowała tego gema. A za chwilę to ona miała trzy kolejne break pointy, teraz Samsonowa goniła wynik. Wygrała dwie akcje, ale nie gema.

Półfinalistka z Paryża prowadziła więc 5:3, serwowała po seta. I jak to często w jej spotkaniach bywa, znów ręka za mocno drżała. Dwie przegrane akcje, później podwójny błąd serwisowy, wreszcie wyrzucony bekhend - i już strata przełamania została odrobiona.

Tyle że starsza z Rosjanek musiała jeszcze wyserwować remis, a to okazało się już ponad jej siły. Z 19 niewymuszonych błędów w całym secie teraz popełniła aż trzy, została znów przełamana. Minęło niemal 90 minut gry, w spotkaniu był remis 1:1.

Samsonowa po tym secie opuściła kort, udała się do szatni. A Sznajder, zrelaksowana, omawiała ze swoim trenerem taktykę na ostatniego seta.

Zaczęła go zaś fatalnie, od razu straciła podanie. Samsonowa tym razem potwierdziła przełamanie w swoim gemie serwisowym, odskoczyła na 2:0. Musiała już "tylko" pilnować własnych gemów, choć w szóstym Sznajder wywalczyła okazję do odrobienia strat. I wyrzuciła piłkę returnem, za moment przegrała dwie kolejne akcje. Mogło być 3:3, zrobiło się 2:4. Wściekła uderzała rakietą w nogę.

Ludmiła Samsonowa Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Samsonowa zaś tym razem szansy nie zmarnowała. Korzystała z tego, że jej rodaczka postawiła na ryzykowną taktykę uderzania maksymalnie mocno. Bo to jednak zbyt często generuje błędy. Znów break point, znów przełamanie - wynik 5:2 dawał Samsonowej potężny komfort. I dowiozła to zwycięstwo do końca.

Wygrała 6:4, 4:6, 6:2.

W meczu o 1/8 finału Samsonowa zagra z Marie Bouzkovą, nie będzie tu faworytką. Czeszka świetnie prezentowała się przed Wimbledonem, wygrała turniej w Nottingham.

Diana Sznajder AFP

Ludmiła Samsonowa ALAIN JOCARD AFP





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