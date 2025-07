Polak zachwycał w Wimbledonie. Przegrał i ogłasza pożegnanie. Definitywny koniec

"Po turnieju w Eastbourne zakończyłem współpracę z jednym z trenerów tenisowych - Maciejem Domką . Trenerze, dziękuję za czas współpracy, powodzenia w przyszłości i do zobaczenia" - napisał Kamil Majchrzak na Instagramie.

Majchrzak pokazał klasę w Wimbledonie. Wskoczy do pierwszej setki rankingu ATP

Majchrzak na londyńskich kortach osiągnął życiowy sukces. Dobrnął do IV rundy, po drodze wyrzucając za turniejową burtę wyżej notowanych zawodników. Sposobu na Polaka nie znaleźli kolejno Matteo Berrettini, Ethan Quinn i Arthur Rinderknech .

Do tej pory jego najlepszym wielkoszlemowym wynikiem pozostawała III runda US Open z 2019 roku. Dzięki triumfom z ostatnich dni Polak przeskoczy w rankingu ATP ze109. na 80. lokatę. A to przełoży się na miejsce w głównej drabince najbliższego turnieju na kortach Flushing Meadows.