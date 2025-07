Można powiedzieć, że ostatnie trzy godziny i dziewięć minut, czyli czas trwania meczu Kamila Majchrzaka z Matteo Berrettinim, to już był dla kibiców szczelnie wypełniających trybuny kortu numer 3 powolny czas odpoczywania od najuciążliwszej spiekoty. Największe wyzwanie zaczynało się dużo wcześniej, a w zasadzie od bladego świtu.

Dziewięć godzin w upale. Polscy kibice dali "ognia" w Londynie

- Słuchaj, przecież w weekend było jeszcze zupełnie inaczej, sobota z chmurami i zachmurzeniem. Niemożliwe, co się stało? To jest szalone - rozmawiało dwóch Brytyjczyków w średnim wieku, którym pot spływał ze skroni, a oni pospiesznym krokiem ze stacji metra kierowali się do kompleksu kortów przy Church Road. Rozmów w zbliżonym tonie dało się zasłyszeć dziesiątki.

Największe poświęcenie prezentowali jednak ci wszyscy, którzy od poranka ustawiali się w kolejce, byle tylko znaleźć się w grupie tych szczęśliwców, dla których wystarczy biletów. W tym gronie największe szanse mają ci, nocujący na przylegającym do kompleksu Wimbledonu ogromnym polu namiotowym, bowiem już w nocy zaczynają "walkę o pozycję".

My spotkaliśmy Polaków, którzy spali w mniej wymagających warunkach, ale także mnóstwo dali z siebie, by dołożyć kibicowski głos podczas batalii Majchrzaka. - Kilka godzin czekania w słońcu, w upale, przy ponad 30 stopniach Celsjusza, ale warto było. Była czapa, nawadnianie i niezbędna parasolka - mówił mi Remigiusz, obecnie mieszkaniec Londynu, trzymając w dłoniach niedużą biało-czerwoną flagę, którą wyróżniał się na widowni.

- Jak oglądało się mecz? Było trochę zwrotów akcji, w 2022 oglądaliśmy tu jego mecz, grał wtedy bodaj na korcie numer 16., ale wówczas pokonał go Australijczyk Thanasi Kokkinakis. A teraz Kamil pokonał rozstawionego i faworyzowanego przeciwnika - uśmiechnął się Remek. W tym momencie doszedł do nas jego kompan, Tomek ze Świdnicy, spieczony przez słońce jak rak.

- 9 godzin staliśmy rano, w pełnym słońcu, w kolejce po bilety, żeby móc kupić tzw. ground pass. Byliśmy od 7 rano, już miałem zwątpienie, ale opłacało się czekać. Zobaczyliśmy Kamila, który jeszcze tak dobrze poradził sobie z Berrettinim. Pięciosetówka, było naprawdę super - podkreślił z takim przekonaniem, że nie widziałem choćby w jego mowie ciała cienia przeciwnego komunikatu. Radował się, bo po meczu zszedł w pobliże boksu sportowca i na koszulce zdobył autograf Majchrzaka.

Autografy, selfie i... ręcznik od Majchrzaka. 5-tysięczny numer na wagę złota

Tomek doprecyzował, że zwątpienie dotyczyło tylko jednej kwestii. - Pokonać mogło nas tylko słońce. Było 33-34 stopnie i już nie mogliśmy, ale daliśmy radę. Wielu ludzi w kolejce odpadało, po prostu rezygnowali, ale dużo też było twardzieli, którzy jak już się ustawili, to nie odpuszczali - dodał.

Przypomnieli jeszcze, że przeżyli pod pewnym względem deja vu, bo dokładnie w tym samym miejscu, na tym samym korcie, byli trzy lata temu. Wówczas emocjonowali się meczem Huberta Hurkacza. - Niestety wtedy przegrał z Alejandro Davidovichem Fokiną. Też była to pięciosetówka, ale Hubi odpadł w pierwszej rundzie. Wówczas był deszcz, mecz był przerywany. Wtedy łatwiej i szybciej się dostaliśmy, krócej czekaliśmy w kolejce - zgodnie przyznali. - Teraz mieliśmy więcej poświęceń, ale na końcu więcej szczęścia, bo są powody do radości. Proszę raz jeszcze przekazać Kamilowi gratulacje, byliśmy najgłośniejszymi polskimi kibicami na korcie.

Mężczyźni, wymęczeni warunkami atmosferycznymi i mając na względzie to, że Tomek nie powinien ponownie na tyle godzin wystawiać się na działanie promieni słońca, nie byli pewni, jak postąpią we wtorek. - Na mecz Kamila zdążyliśmy z niewielkim wyprzedzeniem, przy korcie ustawiliśmy się dopiero kwadrans przed rozpoczęciem. Może być ciężko przyjść we wtorek...

Tomek: Jeśli ma być powtórka z czekania i z pogodą, to nie przyjdziemy. Nie ma szans. Zwłaszcza, że Iga gra na dużym korcie, gdzie sporo się płaci i trudniej nabyć bilety.

Niestrudzona była także liczniejsza, pięcioosobowa osobowa grupka Polaków, z Turku z Wielkopolski. Pięknie dopingowali, a po meczu jeszcze dłuższy czas czekali, aż Kamil Majchrzak opuści teren kortu. Opłaciło się, na pamiątkę otrzymali nie tylko autografy, jak kilkuletnia Lila, ale także zrobili sobie selfie, a nawet odeszli z... ręcznikiem. Taki podarek od tenisisty otrzymała Monika.

Mimo że pogoda także im mocno dała się we znaki, przedni humor towarzyszył Dariuszowi. - Osobiście miałem mieszane uczucie. Oczywiście byliśmy sercem za Kamilem i chcieliśmy, żeby wygrał, ale też chciałem, żeby walka odbyła się w pięciu setach. Jak już być, to jak najdłużej - roześmiał się nasz rodak. I dodał, że już podczas meczu było coraz lepiej i przyjemniej. Wyzwanie zaczęło się z samego rana.

Anna: Stanęliśmy w kolejce o godzinie 5 z minutami, uzyskując 5-tysięczny numer. W zeszłym roku o tej porze byłam na miejscu numer 2600, więc trzeba powiedzieć, że teraz zapanował szał z powodu pogody. Jestem czwarty raz, wszystkie Wielkie Szlemy przerobiłam - uśmiechnęła się.

Oni także stali w kolejce bardzo długo. Szczęśliwymi posiadaczami biletów na korty otwarte stali się w samo południe. - O godzinie 12 mieliśmy je w posiadaniu. czy trudno było wystać? Szukaliśmy tylko, gdzie się dało cienia, ale założyliśmy filtry "50" i nie było źle.

Zgodnie przyznali, że gra jest warta świeczki, bo na końcu czeka nagroda wcale za nie duże pieniądze. - Cenowo, jeśli stoi się w kolejce, to tak naprawdę Wimbledon jest najtańszy. Koszt biletu na ground pass to tylko 30 funtów - kontynuowała Anna.

Majchrzak kłania się polskim kibicom. "Niesamowite poświęcenie"

Energią kipiała najmłodsza, kilkuletnia Lena, której wszędzie było pełno. A gdy spostrzegła, że zainteresowali się nimi także moi koledzy z Polsatu Sportu, dumnie prezentowała autografy na dużej piłce. I tak odwracała podpisy, aby ten najświeższy, złożony przez Majchrzaka, był najbardziej wyeksponowany. A gdy usłyszała, że rozmowa zeszła na Igę Świątek, od razu się włączyła.

- Ja też już widziałam Igę na żywo, w Warszawie, nawet mam jej podpis - radowała się.

- Lena jest tenisową maniaczką, po tacie. Troszeczkę przesiąkła i bardzo dobrze - roześmiał się Dariusz.

Plan na wtorek mieli dokładnie taki sam: - Wstajemy rano i na pewno ustawiamy się w kolejce po ground pass, bo grają dwie nasze dziewczyny. Zobaczymy, czy na Igę też nam się uda.

Na pomeczowym spotkaniu z Majchrzakiem, które odbyło się dopiero tuż przed godziną 23 czasu polskiego, zapytałem naszego zawodnika, co czuje, gdy dociera do niego, że kibice tak dużo z siebie dają. Twarz rozpromieniała mu z zadowolenia, po czym powiedział:

- To niesamowite w kontekście pogody. Słońce naprawdę było ostre i to od samego rana. Gdy pierwszy raz wyszedłem z hotelu, mówię: "kurcze, jest naprawdę ciepło". Poświęcenie niesamowite, a my, to znaczy ja i Matteo, staraliśmy się czerpać jak najwięcej. Osobiście słyszałem bardzo dużo wsparcia płynącego z trybun, co nie pozwalało mi ani trochę odpuścić, bo gdzieś z tyłu głowy zawsze jest, że ludzie przychodzą też dla mnie i na mnie, więc mam za zadanie dostarczyć im jak najlepsze widowisko.

Artur Gac, Wimbledon

Polsat Sport Polsat Sport