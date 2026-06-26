Artur Gac, Interia: Filip, trwa oczekiwanie na rozwój twojej sytuacji w Wimbledonie. Jak duże widzisz szanse, że dostaniesz się do rywalizacji deblowej?

Filip Pieczonka: - Wimbledon jest na szczycie mojej listy, znowu tworzę parę z Vitkiem Koprivą. Na dzisiaj jesteśmy drugą parą oczekującą, więc myślę, że na 90 procent wejdziemy, bo wiadomo jak to jest z różnymi parami, jest pełno wycofań. Jednak nie chcę mówić, że to wydarzy się na 100 procent, stąd bezpieczniej ujmuję dziesięć procent. W sobotę wylatujemy całym teamem do Londynu. Niestety szkoda, że nie udało się zagrać z Kamilem Majchrzakiem, bo wspólnie od razu mielibyśmy zagwarantowaną główną drabinkę. On umówił się z Karolem Drzewieckim, więc teraz musimy czekać na swoje miejsce. Tak to wyszło, najwyraźniej jeszcze po prostu muszę swoje odczekać, żeby z Kamilem zagrać. Ewentualnie po prostu zrobić swoje i ogarnąć sobie stałego deblistę na przyszłościowe turnieje Wielkiego Szlema.

Mówisz, że do Londynu lecicie w sobotę. Tego dnia już wszystko będziecie wiedzieć?

- To znaczy sytuacja na Wimbledonie jest taka, że pierwsze dwa deble mogą wejść od razu do głównej drabinki, ponieważ na dzień dzisiejszy angielska federacja wykorzystała tylko pięć dzikich kart do debla. Zatem dwie dzikie karty jeszcze mogą przejść na dwie pierwsze pary alternatywne, zatem możliwość jest nawet taka, iż dostaniemy się od razu w piątek na losowaniu. A jeśli nie, to i tak lecimy w sobotę, potrenujemy na trawie i od poniedziałku wpisuję się na listę oczekujących. Debel zaczyna się od środę, więc byłoby czekanie, czy pewnego dnia któraś para się wypisze i wówczas wskoczymy w to miejsce.

Pamiętamy aferę po meczu w Paryżu, mówiłeś o tym na gorąco w rozmowie m.in. z Interią, gdzie sędzia popełnił błąd w kluczowym momencie twojego debiutanckiego meczu, finalnie przegranego. Złożyłeś wówczas oficjalny protest i mówiłeś mi tak: "Zadowoliłoby mnie, gdyby dostał jakąś karę. Ponieważ my-zawodnicy, gdy robimy coś źle, dostajemy kary. Więc czemu sędziowie mieliby ich nie dostawać? Na przykład degradacja, czyli ze stołka może na linię? Obojętnie co, ja zdałem raport, który ma być poddany analizie i ocenie. Cała polska widziała, prawie cały świat widział". Jaki jest finał tej sprawy?

- Wiem, że arbiter tego spotkania już nie sędziował niektórych meczów na Rolandzie Garrosie. Nie do końca zostało mi to przedstawione, lecz wiem, że dostał zawieszenie na parę meczów lub nawet do końca turnieju. I na pewno został ukarany finansowo, lecz też nie została mi podana kwota. Krótko mówiąc, po wszystkim przyznali mi rację i sędzia został ukarany za swoje błędy.

Jest to dla ciebie satysfakcjonujące?

- Satysfakcji może aż tak nie czuję, bo od początku wiedziałem, że mam rację. Po prostu cieszy mnie to, że sędzia został ukarany za swoje błędy, które były karygodne. Myślę, że lekką i małą satysfakcję może daje mi to, że po prostu sędzia nie wyszedł z tego bez żadnej kary. Jego decyzje kosztowały mnie bardzo dużo, więc doceniam, że mój wniosek rozstał rozpatrzony właściwie. Niestety nic mi nie cofnie meczu, lecz cieszę się, że sędziego spotkały konsekwencje. I może nie będzie już stołkowym na wielkich turniejach, takich jak imprezy Wielkiego Szlema.

Przed Wimbledonem jesteś w pełni zdrowy i bez dolegliwości, czy to jednak przypadłość zawodowego sportu, że zawsze coś boli?

- Po Paryżu miałem lekkie problemy z plecami. W Prościejowie doszedłem w deblu do finału, gdzie już doskwierały mi dolegliwości. Następnie ciągnęły się na turniejach w Bratysławie i Poznaniu, gdzie nie byłem w stu procentach gotowy do gry. Po ostatnim meczu miałem bardzo dużo czasu na regenerację, więc cały tydzień rehabilitowałem się u swojej fizjoterapeutki. Doszło do lekkiego naciągnięcia w dolnej części lędźwiowej, ale na dzień dzisiejszy jestem już w 100 procentach zdrowy. Gram bez bólu, więc czuję się w pełni gotowy na Wimbledon i zdecydowanie w formie.

Dla ciebie najważniejszym i najbardziej prestiżowym turniejem z Wielkich Szlemów jest właśnie Wimbledon?

- Zdecydowanie tak. Po pierwsze gra się na nawierzchni, na której zazwyczaj się nie występuje, więc samo to jest unikatowe. Po drugie nie ukrywam, że też bardzo lubię szybkie nawierzchnie. Jak byłem młodszy, bardzo dużo grałem na dywanach, więc myślę, że trawa będzie mi bardzo pasowała. A po trzecie ta cała otoczka, wszyscy na biało, niecodzienny regulamin i wielka tradycja. To wszystko sprawia, że jest to bardzo prestiżowy turniej.

Jakie nastawienie ci towarzyszy w momencie oczekiwania?

- Lecę tam zdecydowanie bardzo dobrze nastawiony i nie ukrywam, że z dużym głodem po Rolandzie Garrosie, ponieważ wiem, że było bardzo blisko sukcesu. Jestem dobrze nastawiony i bardzo się cieszę. Będę leciał znowu z całą rodziną i mam nadzieję, że uda się zagrać, zwłaszcza że ten Szlem jest zdecydowanie na mojej liście numerem 1, jest w nim najwięcej klasy.

Gra przy Church Road znów byłaby dla ciebie premierą.

- To prawda, w Wielkim Szlemie zadebiutowałem w Paryżu, zatem w Londynie także wystąpiłbym po raz pierwszy. Pierwszą dużą datą może być piątek i godzina 18, gdy odbędzie się losowanie. Wtedy dowiemy się, czy wejdziemy od razu, czy trzeba będzie chwilkę uzbroić się w cierpliwość.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

Filip Pieczonka Pawel Andrachiewicz Newspix.pl

Filip Pieczonka Pawel Andrachiewicz Newspix.pl





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