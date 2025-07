- Byłem bardzo rozczarowany nie tyle tym, że przegrywałem, bo to zawsze może się zdarzyć, ale poziomem i stylem gry, jaki prezentowałem. Wiedziałem, że trawa to taka nawierzchnia, która więcej szans daje zawodnikom bardziej doświadczonym. Może ten rok póki co tego nie pokazywał, ale przez trzy lata najbardziej czekałem na sezon na kortach trawiastych. Oczywiście z wisienką na torcie, w postaci wimbledońskiego turnieju - odrzekł Kamil Majchrzak, uszczęśliwiony tym, że już w piątek powalczy o ustanowienie swojego życiowego, wielkoszlemowego sukcesu.

Nasz tenisista twardo stąpa po ziemi i zdaje sobie sprawę, że choćby w meczu kolejnej rundy zapewne także nie będzie faworytem. Pokory jest w nim aż tyle, iż nie miał problemu stwierdzić, że Amerykanin Quinn zapewne cieszył się, iż to z Polakiem przyjdzie mu rywalizować w środowy wieczór na korcie numer 14. - Nie ma co ukrywać, że to była szansa na trzecią rundę dla mnie i dla niego. Myślę, że wolał grać ze mną niż z Matteo Berrettinim i trudno go za to winić. Przygotowując się na niego, widziałem praktycznie cały jego mecz z pierwszej rundy, w tamtych warunkach atmosferycznych. I na tej podstawie przygotowałem całą taktykę, mimo że jego przeciwnik był mańkutem, to dużo schematów gry się powtarzało. Dobrze przygotowałem się taktycznie, co konsekwentnie i efektywnie realizowałem na korcie - odparł zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego, przed którym upragniony powrót do pierwszej "100" rankingu ATP.