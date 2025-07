Polak poszedł w ślady Igi Świątek. Historyczny tytuł na Wimbledonie. Dwa obronione meczbole

Alan Ważny był naszym jedynym reprezentantem w głównej rywalizacji juniorów podczas tegorocznego Wimbledonu. Do środy włącznie nasz reprezentant pozostawał niepokonany zarówno w rywalizacji singlowej, jak i deblowej. Dwa dni temu 18-latek otarł się o półfinał zmagań w grze pojedynczej. Prowadził 4:1 trzecim secie starcia z Ronitem Karkim, ale ostatecznie to Amerykanin triumfował w całym pojedynku 3:6, 6:3, 6:4.

Zawodnikowi z Rzeszowa pozostała walka o tytuł w deblu. Razem z Oskarim Paldaniusem chcieli wywalczyć swoje drugie wielkoszlemowe trofeum z rzędu w tej kategorii, powtarzając sukces z Roland Garros. Wczoraj polsko-fiński duet stoczył ekscytującą batalię z parą Amir Omarchanow/Egor Plesziwcew. Pojedynek został rozstrzygnięty dopiero po super tie-breaku.

Team z naszym reprezentantem wygrał 6:4, 4:6, 10-5. Dzięki temu Alan stanął przed szansą, by zostać pierwszym polskim zawodnikiem od siedmiu lat, który zdobędzie tytuł na Wimbledonie w juniorskich zmaganiach. Poprzednim razem po trofeum sięgała Iga Świątek, która w 2018 roku wygrała londyńskie rozgrywki w grze pojedynczej dziewczyn. Rywalami zawodników rozstawionych z "4" były turniejowe "8" - Oliver Bonding i Jagger Leach. Drugi z nich to syn słynnej Amerykanki - Lindsay Davenport.

Wimbledon: Alan Ważny i Oskari Paldanius kontra Oliver Bonding i Jagger Leach w finale juniorskiego debla

Triumfatorzy tegorocznego Roland Garros już w pierwszym gemie załapali się na grę przy serwisie Bondinga. Doszło do rywalizacji na przewagi, ale ostatecznie Brytyjczyk i Amerykanin utrzymali swoje podanie. W następnych minutach returnujący nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. Taki stan rzeczy utrzymał się aż do siódmego rozdania. Wówczas Ważny i Paldanius otrzymali break pointa po podwójnym błędzie serwisowym Leacha. Później Jagger naniósł jednak poprawkę przy podaniu i oddalił zagrożenie.

Kolejną rywalizację na przewagi obserwowaliśmy w trakcie jedenastego rozdania. Wówczas jednak polsko-fiński duet nie doczekał się okazji na przełamanie, rywale zapewnili sobie co najmniej tie-break. Ostatecznie do decydującej rozgrywki nie doszło. Chociaż Alan posiadał wynik 40-15 przy własnym serwisie, później doszło do setboli dla przeciwników. Pierwszego Polak obronił asem, przy drugim świetnie przy siatce popracował Oskari. Podczas trzeciego nasz reprezentant popełnił podwójny błąd serwisowy i w taki oto sposób premierowa odsłona rywalizacji zakończyła się wynikiem 7:5 na korzyść Olivera oraz Jaggera.

W drugiej części pojedynku Ważny i Paldanius zamienili się kolejnością serwowania. Tym razem to Polak podawał jako pierwszy. Podczas czwartego gema obserwowaliśmy grę na przewagi. Ostatecznie Oskari utrzymał swoje podanie, bez potrzeby bronienia break pointów. Okazja na przełamanie pojawiła się w trakcie dziewiątego rozdania, po podwójnym błędzie Bondinga. Mimo to Brytyjczyk i Amerykanin zachowywali 100% skuteczność przy własnym podaniu. W następnym gemie presja przeszła na stronę Alana. Było 0-30, rywale znaleźli się o dwie piłki od tytułu. Później obserwowaliśmy grę na przewagi. Ostatecznie nasz reprezentant i jego kolega z teamu nie dopuścili rywali do meczboli.

W drugiej odsłonie potyczki obejrzeliśmy tie-break. Przy zmianie stron Ważny i Paldanius prowadzili 4-2, ale później przegrali cztery punkty z rzędu. To oznaczało dwie piłki mistrzowskie dla duetu Bondinga i Leacha. Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Alan. Posłał świetny serwis, potem return i zrobił się remis. Także kolejne dwa punkty trafiły na konto polsko-fińskiego duetu. Ostatecznie team z naszym reprezentantem triumfował w drugiej partii 7:6(6). To oznaczało super tie-break.

Trzeci set, rozgrywany do 10 wygranych punktów, rozpoczął się od dwóch akcji z rzędu na konto Olivera i Jaggera. Później Ważny i Paldanius obronili stratę i od stanu 5-5 zaczęli nadawać ton rywalizacji. Zgarnęli pięć kolejnych wymian i zapewnili sobie zwycięstw całym turnieju 5:7, 7:6(6), 10-5. Drugi wielkoszlemowy tytuł z rzędu dla Alana oraz Oskariego stał się faktem.

Ważny/Paldanius - Omarchanow/Plesziwcew. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Alan Ważny Foto Olimpik AFP

Alan Ważny i Oskari Paldanius podczas juniorskiego Roland Garros w grze podwójnej materiały prasowe

Iga Świątek Tolga Akmen PAP/EPA