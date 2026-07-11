Po triumfie Noskovej na Wimbledonie nadano komunikat. To już pewne

Podczas tegorocznej edycji Wimbledonu nie brakowało emocji. Już na etapie trzeciej rundy przekonaliśmy się, że mistrzowskiego tytułu wywalczonego przed rokiem nie obroni Iga Świątek. Polka przegrała mecz z Alexandrą Ealą 6:7(9), 2:6. Ostatecznie w finale singla kobiet oglądać mogliśmy siostrobójczy pojedynek z udziałem Karoliny Muchovej i Lindy Noskovej. Choć starsza z pań może pochwalić się znacznie większym doświadczeniem, to jednak ta młodsza dominowała w sobotnie popołudnie na korcie centralnym, wygrywając 6:2, 5:7, 6:3.

Dla 21-letniej zawodniczki był to wyjątkowy moment. Po raz pierwszy w karierze seniorskiej sięgnęła ona bowiem po wielkoszlemowe trofeum. I to nie byle jakie, bo wręczone jej osobiście przez patronkę All England Lawn Tennis and Croquet Club, księżną Kate.

Prestiżowe trofeum i kolejny awans w rankingu (w tym wyprzedzenie w tym zestawieniu ubiegłorocznej mistrzyni Wimbledonu, Igi Świątek) to jednak nie wszystko. Za triumf na londyńskich kortach trawiastych pochodząca z Czech zawodniczka zainkasuje bowiem niemałe pieniądze.

Pula nagród tegorocznej edycji The Championships zwiększona została o 20 procent i wyniosła w tym roku aż 64,2 mln funtów. Po triumfie nad Karoliną Muchovą na konto Lindy Noskovej trafiło aż 3,6 mln funtów, czyli około 18 mln złotych.

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Linda Noskova rozpędzała się z rundy na rundę na Wimbledonie

Linda Noskova już od pierwszych rund Wimbledonu pokazała, że na korty All England Lawn Tennis and Croquet Club przyjechała nie tylko po to, by odgrywać drugoplanowe role. W pierwszej rundzie 21-latka pokonała Niemkę Ellę Seidel 6:4, 6:3, a w drugiej rundzie odprawiła z kwitkiem Camilę Osorio 6:3, 4:6, 6:2. W trzeciej rundzie na drodze Czeszki stanęła doświadczona Sorana Cirstea, jednak i ona nie dała rady Noskowej, która wygrała 2:6, 6:3, 7:6(9).

W 1/8 finału Noskova wyeliminowała z turnieju Amerykankę Madison Keys 6:4, 7:6(2), W ćwierćfinale triumfowała nad Elise Mertens 6:3, 7:5, a w półfinale pokonała Martę Kostiuk 6:4, 6:4. Tym samym 21-latka po raz pierwszy w karierze zameldowała się w finale Wielkiego Szlema i pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3, zostając najmłodszą mistrzynią Wimbledonu od 2011 roku.

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Linda Noskova KENTARO TOMINAGA/Yomiuri AFP

Linda Noskova MAJA SMIEJKOWSKA East News

Linda Noskova KIRILL KUDRYAVTSEV AFP





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