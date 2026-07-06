Po Sabalence przyszedł czas na Gauff. Przed północą sędzia ogłosił werdykt

Takiego trzęsienia ziemi przy Church Road nikt się chyba nie spodziewał, choć przecież w Wielkich Szlemach sensacje raz po raz się zdarzają. Ale nie aż tak seryjnie w chwili, gdy trwa jeszcze pierwszy tydzień rywalizacji. Można było zrozumieć porażkę Mirry Andriejewej, mistrzyni z Paryża, już w 1/32 finału. W końcu Barbora Krejcikova, z którą przegrała, to mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat.

W sobotę i niedzielę doszło jednak do istnego pogromu gwiazd. Przegrała Jelena Rybakina, czyli mistrzyni Australian Open i aktualna wiceliderka rankingu. Też była triumfatorka tego londyńskiego turnieju. A zaraz po niej z porażką musiała pogodzić się broniąca tytułu Iga Świątek. Na koniec dnia doszło jeszcze do porażki Amandy Anisimovej, czyli zeszłorocznej finalistki.

Niedziela, zaczynająca już zmagania w drugim tygodniu, przyniosła kolejną sensację. Bo taką jest przegrana Aryny Sabalenki z Naomi Osaką. Owszem, Japonka ma cztery wielkoszlemowe tytuły, była światową "1". Tyle że na trawie grać po prostu nie potrafiła. A tu, już pod okiem Tomasza Wiktorowskiego, notuje najlepsze na niej wyniki w karierze.

Niedzielę na obiektach Wimbledonu kończył zaś bój Coco Gauff z Belindą Bencic. Amerykanka nie imponuje może formą, popełnia masę błędów, ale przecież podobnie dzieje się właściwie od początku sezonu. A mimo tego wciąż trzeba się z nią liczyć. Gdyby dziś wygrała ze Szwajcarką, miałaby już w dorobku... swój najlepszy w karierze występ w Londynie.

I na taki zapowiadały trzy pierwsze gemy.

Wimbledon 2026. Coco Gauff kontra Belinda Bencic. Stawką ćwierćfinał Wielkiego Szlema

Rywalką Coco była Belinda Bencic - i nie będzie łatwo znaleźć w kobiecym tourze par, w które w ostatnich miesiącach grałyby równie często. Od początku zeszłego sezonu, czyli powrotu Szwajcarki po przerwie macierzyńskiej, mierzyły się aż pięć razu, niemal wszystkie mecze były trzysetowe. I to jednak Gauff zwykle wychodziła z nich zwycięsko, poza Indian Wells 2025.

Coco Gauff podczas meczu z Belindą Bencic Tolga Akmen PAP/EPA

Amerykanka miała dużo łatwiejszą drogę do czwartej rundy, choć i tak dwie z trzech potyczek kończyła w trzech setach. A tu zaczęła w imponującym stylu - miała 3:0 i 40-15 przy serwisie rywalki. Czyli: dwa break pointy na 4:0. Imponująca gra Coco? I tak, i nie. Oto bowiem w trzecim gemie, tylko tym jednym, 22-latka popełniła... pięć podwójnych błędów serwisowych! A i tak go wygrała, po autowym forhendzie Belindy.

Szwajcarka dość długo wchodziła w ten mecz, regularnie starała się grać przez forhend Guaff, ale dopiero po kilkuntasu minutach zaczęło to przynosić efekty. A tymi były kolejne błędy młodszej z zawodniczek. Po szóstym podwójnym błędzie nastąpiło przełamanie powrotne, na 2:3. A po 29 minutach gry był remis - 3:3. Końcówka partii należała już do Szwajcarki, to ona jednak triumfowała 6:4. Choć przecież w połowie czwartego gema nikt by tego raczej nie założył.

W drugiej partii Coco była jednak spokojna, w czwartym gemie wywalczyła przełamanie. A Belinda, w tamtej akurat chwili, gotowała się, krzyczała coś przez cały kort do trenera. Być może tego właśnie potrzebuje, bo kolejny gem, na returnie, wygrała do zera.

Potrzebowała jednak znów dobrego serwisu, by wyrównać na 3:3. Tymczasem ten moment nie nadszedł, znów została przełamana, kolejny raz pojawiły się emocje, a to na stan nawierzchni, a to do uwagi do boksu.

I to przesądziło, po 84 minutach było 1:1 w setach. Zatem zgodnie z ich tradycją, znów trzecia partia miała wyłonić triumfatorkę.

Coco Gauff Tolga Akmen PAP/EPA

Był tylko jeden problem - do zamknięcia obiektów, obowiązkowo przypadającego na godz. 23 lokalnego czasu, zostało nieco ponad 50 minut.

Gauff zaczęła znakomicie, odskoczyła na 2:0, Bencic znów była wściekła. A już za chwilę doprowadziła do remisu 2:2.

Amerykanka coraz lepiej broniła, na korcie byłą niemal wszędzie. Uciekła znów na 4:2, miała break pointa na 5:2 - wtedy pewnie wszystko potoczyłoby się już sprawnie. A tak wygrany gem przez Bencic sprawił, że uciekły kolejne minuty do... zamknięcia stadionu.

Gdy zaczynały dziewiątego gema, a było 5:3 dla Gauff, w Londynie zegar pokazywał 22.51. A 22.54, gdy Bencic doskoczyła na 4:5.

Coco serwowała więc po awans, było jasne, że tego gema organizatorzy pozwolą jeszcze skończyć.

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I pozwolili, Gauff go wygrała, a całe spotkanie: 4:6, 6:3, 6:4. Sędzia Robert Balmforth ogłosił jej triumf o 22.58 lokalnego czasu, w Polsce była 23.58.

O półfinał Coco zagra z Jessicą Pegulą, tylko jedna z nich będzie mogła zostać nową światową "3".

Coco Gauff Tolga Akmen PAP/EPA

Belinda Bencic Tolga Akmen PAP/EPA





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