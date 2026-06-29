- Co mam ci powiedzieć? - dwa-trzy razy powtórzył Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej, bo doprawdy trudno było zebrać myśli, by opisać to, co na otwarcie Wimbledonu wydarzyło się w meczu nowej gwiazdy polskiego tenisa.

Maja Chwalińska z urazem. Istotne słowa menedżera Piotra Szczypki

Przy piłce meczowej w drugim secie pojedynku, który dotąd doskonale układał się dla naszej zawodniczki, poślizgnęła się w pobliżu linii końcowej kortu. Niestety, jak to bywa na trawiastej nawierzchni, upadek nie zakończył się bez konsekwencji. Najpierw można było jeszcze wierzyć, że problem jest możliwy do przezwyciężenia. Ale z każdą kolejną minutą było widać, że zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała walczy nie tylko z wymagającą rywalką z Tajlandii, ale w równym stopniu ze swoimi słabościami.

Cała przewaga w drugim secie została przez rywalkę zniwelowana i doprowadziła do remisu w meczu, a w trzecim secie heroizm Chwalińskiej wszedł na najwyższy poziom. Polka wielokrotnie korzystała z przerwy medycznej, a po drugim secie na dłużej opuściła kort numer 12, gdzie także toczyła się walka o doprowadzenie jej ciała do sprawności.

Los bywa piękny, ale i okrutny. Wszystko to, co dał Polsce w Paryżu, teraz bezwzględnie jej odebrał. W takim momencie...

- Nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Tak trudno znaleźć właściwie słowa. Jeszcze nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego, żeby z piłki meczowej w taki sposób potoczyły się wydarzenia. To jest okropne uczucie, gdy ktoś bliski tak cierpi, a ty nie możesz mu pomóc... Tu już nawet nie chodzi o sport - z przejęciem w głosie mówił korespondentowi Interii Piotr Szczypka.

W tym wszystkim, całym dramacie, Chwalińska pokazała DNA prawdziwego sportowca, z krwi i kości. Cierpiała, ale nie poddała się, symbolicznie nie rzucając białego ręcznika. Być może przez to także przyjdzie jej zapłacić wyższą cenę, ale taka postawa nie jest przypadkowa...

- Maja na pewno nie chciała schodzić z kortu. Bo kiedyś jej się to przytrafiało, nie jest to fajne uczucie. A tutaj Wimbledon, przyszło mnóstwo ludzi, chciała dać wszystko co miała. Walczyła sama ze sobą, ale organizmu w takim stanie nie okłamiesz. Skurcze miała w całym ciele, więc choćbyś nie wiem, jak próbował przetrawić to, jest nie sposób - podkreślił Szczypka.

- Wszyscy widzieliśmy to samo. Jeśli ciało odmawia posłuszeństwa, to nie da się grać, żeby nie wiem jak głowa chciała dalej - dodał nasz rozmówca.

Z Londynu - Artur Gac

Maja Chwalińska podczas jednej z wielu przerwy opatrywana przez fizjoterapeutkę Artur Gac PUSTE





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