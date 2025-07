Pięć setów walki, stawką mecz z Majchrzakiem. To z nim Polak zagra o ćwierćfinał

W singlowych zmaganiach brytyjskiego Wielkiego Szlema pozostało tylko dwóch przedstawicieli z kraju nad Wisłą . O ile zgodnie z oczekiwaniami nie zawodzi Iga Świątek, o tyle sprawcą sporej sensacji okazał się Kamil Majchrzak. Za piotrkowianinem już trzy wygrane spotkania. 29-latek zdaje się rozkręcać wraz z każdą kolejną rundą. 4 lipca nie dał on absolutnie żadnych szans Arthurowi Rinderknechowi. Francuz dwukrotnie doprowadzał do tie-breaka, lecz nie ugrał choćby jednego seta.

"Kamil Majchrzak już z życiowym wynikiem na Wimbledonie. Na tej nawierzchni, z którą ma tak miłe wspomnienia, dołączył do dużego tenisa we wspaniałym stylu. Polak w elicie turnieju, a to nie koniec. Serwisowe bomby to było za mało, by Rinderknech uratował się w tym meczu" - komentował w serwisie X będący na miejscu akcji Artur Gac z Interia Sport.