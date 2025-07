Niedawno zakończona impreza tej rangi na kortach imienia Rolanda Garrosa padła łupem Gauff, która w finale pokonała Arynę Sabalenkę w naprawdę imponującym stylu. W trakcie przygotowań do występu w Paryżu Amerykanka bardzo boleśnie rozbiła Igę Świątek na nawierzchni ziemnej w Madrycie. Panie spotkały się w półfinale turnieju rangi WTA 1000 w stolicy Hiszpanii i była to zdecydowanie najbardziej bolesna rywalizacja Świątek z Gauff dla naszej gwiazdy, bo Polka przegrała 1:6, 1:6 w ledwie 66 minut.

To nie koniec trudnych wspomnień Świątek związanych rywalkami z USA w ostatnich miesiącach. Kolejne wiąże się z walką o pierwszy w karierze tytuł na trawie - w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Po drugiej stronie siatki stała Jessica Pegula, która na tej nawierzchni jest bardzo groźna i udowodniła to w meczu z naszą gwiazdą. Choć spotkanie było bardzo wyrównane, to ostatecznie niestety Pegula wygrała finał 6:4, 7:5 i sięgnęła po swoje wymarzone trofeum. To sprawiało oczywiście, że zarówno Pegula, jak i Gauff znajdowały się bardzo wysoko na liście faworytek do wygranej w Wimbledonie.