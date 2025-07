Partner Sabalenki ogłasza po jej porażce na Wimbledonie. Komunikat dla Aryny i całego świata

Po sensacyjnej porażce w półfinale Wimbledonu Aryna Sabalenka zamieściła w sieci wpis, w którym podsumowała to, co przeżyła w trakcie Wielkiego Szlema w Londynie. Obiecała, że wróci za rok. Jej słowa skomentował partner. Georgios Frangulis opublikował komunikat, który niesie się po świecie. Ogłosił w nim swoje uczucia do liderki rankingu WTA. A to jeszcze nie wszystko.