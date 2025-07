Okazuje się, że podczas The Championships odnotowano prawie trzy tysiące komentarzy zawierających groźby lub bezpośrednio obrażających zawodników. Są to liczby przerażające, zwłaszcza że w porównaniu do edycji z 2024 wzrosły one prawie czterokrotnie. "Spośród nich 132 oceniono jako stanowiące "umiarkowany" lub "wysoki" poziom zagrożenia, a "wściekli hazardziści" byli odpowiedzialni za 37 proc. wszystkich wykrytych nadużyć" - czytamy na łamach PAP. Skandaliczne wiadomości otrzymał nawet Carlos Alcaraz. Hiszpan dotarł przecież aż do finału turnieju. Dopiero w nim uznał wyższość Jannika Sinnera.