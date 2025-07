Oto ulubione miejsce gwiazd Wimbledonu. Nawet Świątek pozowała z właścicielem

Właścicielem całego kompleksu trzech punktów gastronomicznych położonych na tym samym odcinku Old Brompton Road w South Kensington jest Abel Lusa. Jak czytamy na łamach "Daily Mail", jest to "urodzony gospodarz, otwarty i towarzyski". Ale przede wszystkim to wielki fan tenisa, w szczególności Pete'a Samprasa. Kilkadziesiąt lat temu Lusa zaprzyjaźnił się hiszpańskimi zawodnikami ATP. W końcu coraz więcej tenisistów zaczęło odwiedzać jego restauracje podczas turniejów Queen's Club oraz All England Lawn Tennis and Croquet Club.