Oto nowy pseudonim Świątek. Władze Wimbledonu nie mogły się oprzeć. "To szalone"

Choć Iga Świątek starcie z Clarą Tauson w 1/8 finału Wimbledonu rozpoczęła od dwóch podwójnych błędów serwisowych, to ostatecznie bez większych problemów zwyciężyła 6:4, 6:1. Jedynie w pierwszym secie Dunka była realnym zagrożeniem dla byłej liderki rankingu WTA. Przez moment prowadziła nawet 3:1, jednak wraz z upływem czasu forma Polki rosła wprost proporcjonalnie do frustracji rywalki.

- Chociaż początek był dość niepewny, z podwójnymi błędami, to zdołałam zagrać dobrze i solidnie. Nie jestem pewna, czy Clara czuła się dobrze. Powiedziała, że jest chora, więc mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje - mówiła Iga Świątek prosto z kortu, tuż po zwycięstwie.

"Super Świątek" pokonuje Tauson. Rozstawiona z numerem 8 zawodniczka po raz drugi dociera do ćwierćfinału po zwycięstwie nad rywalką z Danii.

W kolejnych akapitach wzięto pod lupę formę Igi Świątek na przestrzeni ostatnich tygodni. "Wydaje się to szalone, ale Iga Świątek nie zdobyła żadnego tytułu w 2025 roku. Czy uda jej się zaprzeczyć oczekiwaniom, wygrywając swój pierwszy turniej w Wimbledonie?" - napisano. Nie należy ukrywać, że przed rozpoczęciem trzeciego Wielkiego Szlema w tym sezonie Polka nie była stawiana w gronie faworytek do zgarnięcia tytułu. Po wygranej z Tauson dopiero drugi raz w seniorskiej karierze zagra w ćwierćfinale tej imprezy.

Świetną dyspozycję 24-latki w Londynie potwierdzają także statystki. "Świątek, znana ze swojej szybkości, rotacji i przebiegłości, co jest dość zaskakujące, ma najlepszy procent wygranych gemów serwisowych w całym turnieju - 90 proc. Dwa z jej czterech przełamań miały miejsce w tym meczu, oba na samym początku, ale pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema szybko się otrząsnęła" - dodano, analizując starcie z Dunką.

"Świątek wraca do ćwierćfinału, wyrównując swój najlepszy wynik sprzed dwóch lat. Biorąc pod uwagę, że jest w dobrej formie i serwuje jeszcze lepiej, będzie czuła, że jest w "biegu" i po raz pierwszy w historii może dotrzeć do najlepszej czwórki" - podkreślono w ostatnim akapicie. Spotkanie Igi Świątek z Rosjanką odbędzie się w środę 9 lipca. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Interii Sport.