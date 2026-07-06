Oto co stało się po meczu Sabalenki z Osaką. Wiktorowski w roli głównej. Tak go nazwała
To był wielki dzień Naomi Osaki. W czwartej rundzie Wimbledonu Japonka pokonała Arynę Sabalenkę w dwóch setach, dzięki czemu pierwszy raz w karierze Wielkiego Szlema w Londynie awansowała do ćwierćfinału. Zaraz po ostatnim gemie, podczas wywiadu prosto z kortu, zabrała głos ws. Tomasza Wiktorowskiego, pod wodzą którego jej gra ewidentnie rozkwita.
Przed spotkaniem 1/8 finału Wimbledonu Naomi Osaka mówiła, że przegrywanie z zawodniczkami pokroju Sabalenki czy Świątek nie jest dla niej żadną ujmą. Interpretowała je jako fakt przynależenia do ścisłej czołówki, skoro w ostatnim czasie ulegała tylko Polce i Białorusince.
To zmieniło się w niedzielę. Japonka zagrała z pierwszą obecnie tenisistką światowego rankingu. W pierwszym secie pozwoliła jej ugrać tylko dwa gemy. Za to w drugim przypieczętowała zwycięstwo po wygranej 7:2 w tie-breaku.
To Naomi Osaka powiedziała o Tomaszu Wiktorowskim
Na triumf Osaki nad Sabalenką reagowało chociażby WTA. "To nie było tylko jej pierwsze zwycięstwo z Sabalenką w tym roku - to był jej pierwszy triumf w ciągu ośmiu lat od US Open w 2018 roku. Kończąc trwającą trzy spotkania serię Sabalenki w ich bezpośrednich starciach w tourze WTA, Osaka zatrzymała także passę Sabalenki dotyczącą awansu do 14 kolejnych ćwierćfinałów Wielkiego Szlema na turniejach, w których brała udział, a która rozpoczęła się jeszcze na US Open w 2022 roku" - pisano.
Nie da się ukryć, że pokonanie Aryny Sabalenki na Wimbledonie było dla Naomi Osaki wyjątkowym wydarzeniem. Kiedy spotkanie dobiegło końca, czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa udzieliła wywiadu "na gorąco", prosto z kortu. W pewnym momencie zaczęła mówić o swoim sztabie i trenerze, czyli Tomaszu Wiktorowskim. Nie szczędziła pochwał naszemu rodakowi.
- Co sprawiło, że nagle tak rozkręciłaś swoją grę na trawie? - usłyszała.
- To dzięki temu wielkiemu Polakowi. Pozdrowienia dla Tomasza. Pozdrowienia dla mojego zespołu. Mój zespół jest najlepszy na świecie. Świetnie się z nimi bawię. Tak wiele się od nich uczę. Jestem im bardzo wdzięczna, że towarzyszą mi w tej podróży - ogłosiła z uśmiechem na twarzy.
"Naomi Osaka od kiedy rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim:
- Pierwszy finał WTA 1000 od Miami Open 2022
- Pierwszy półfinał Wielkiego Szlema od Australian Open 2021
- Najlepszy wynik w historii wszystkich swoich startów w Roland Garros (3R x3 do 4R)
- Najlepszy wynik w historii wszystkich swoich startów w Wimbledonie (3R x3 do QF)" - wylicza na X Szymon Przybysz.
W ćwierćfinale Wimbledonu Naomi Osaka zmierzy się z Karoliną Muchovą. Obie zawodniczki spotkały się niedawno w meczu o tytuł na Bad Homburg Open. Wtedy Japonka była zmuszona skreczować ze względu na kontuzję.