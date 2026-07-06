Przed spotkaniem 1/8 finału Wimbledonu Naomi Osaka mówiła, że przegrywanie z zawodniczkami pokroju Sabalenki czy Świątek nie jest dla niej żadną ujmą. Interpretowała je jako fakt przynależenia do ścisłej czołówki, skoro w ostatnim czasie ulegała tylko Polce i Białorusince.

To zmieniło się w niedzielę. Japonka zagrała z pierwszą obecnie tenisistką światowego rankingu. W pierwszym secie pozwoliła jej ugrać tylko dwa gemy. Za to w drugim przypieczętowała zwycięstwo po wygranej 7:2 w tie-breaku.

To Naomi Osaka powiedziała o Tomaszu Wiktorowskim

Na triumf Osaki nad Sabalenką reagowało chociażby WTA. "To nie było tylko jej pierwsze zwycięstwo z Sabalenką w tym roku - to był jej pierwszy triumf w ciągu ośmiu lat od US Open w 2018 roku. Kończąc trwającą trzy spotkania serię Sabalenki w ich bezpośrednich starciach w tourze WTA, Osaka zatrzymała także passę Sabalenki dotyczącą awansu do 14 kolejnych ćwierćfinałów Wielkiego Szlema na turniejach, w których brała udział, a która rozpoczęła się jeszcze na US Open w 2022 roku" - pisano.

Nie da się ukryć, że pokonanie Aryny Sabalenki na Wimbledonie było dla Naomi Osaki wyjątkowym wydarzeniem. Kiedy spotkanie dobiegło końca, czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa udzieliła wywiadu "na gorąco", prosto z kortu. W pewnym momencie zaczęła mówić o swoim sztabie i trenerze, czyli Tomaszu Wiktorowskim. Nie szczędziła pochwał naszemu rodakowi.

- Co sprawiło, że nagle tak rozkręciłaś swoją grę na trawie? - usłyszała.

- To dzięki temu wielkiemu Polakowi. Pozdrowienia dla Tomasza. Pozdrowienia dla mojego zespołu. Mój zespół jest najlepszy na świecie. Świetnie się z nimi bawię. Tak wiele się od nich uczę. Jestem im bardzo wdzięczna, że towarzyszą mi w tej podróży - ogłosiła z uśmiechem na twarzy.

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"Naomi Osaka od kiedy rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim:

- Pierwszy finał WTA 1000 od Miami Open 2022

- Pierwszy półfinał Wielkiego Szlema od Australian Open 2021

- Najlepszy wynik w historii wszystkich swoich startów w Roland Garros (3R x3 do 4R)

- Najlepszy wynik w historii wszystkich swoich startów w Wimbledonie (3R x3 do QF)" - wylicza na X Szymon Przybysz.

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W ćwierćfinale Wimbledonu Naomi Osaka zmierzy się z Karoliną Muchovą. Obie zawodniczki spotkały się niedawno w meczu o tytuł na Bad Homburg Open. Wtedy Japonka była zmuszona skreczować ze względu na kontuzję.

Aryna Sabalenka rywalizowała z Elise Mertens o awans do ćwierćfinału Wimbledonu Henry Nicholls AFP

Naomi Osaka FILIPPO MONTEFORTE AFP

Tomasz Wiktorowski ma powody do świętowania, jego podopieczna odniosła cenne zwycięstwo Dimitar DILKOFF / AFP AFP





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