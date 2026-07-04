Ostatnia pogromczyni Świątek za burtą. 6:1 na koniec. Radość Polki w Londynie

Emma Navarro była pierwszą rywalką, z którą Iga Świątek zmierzyła się w tym sezonie na kortach trawiastych w oficjalnym pojedynku. Amerykanka pokonała Polkę po trzysetowej batalii w drugiej rundzie turnieju WTA 500 w Bad Homburg. W związku z tym nasza reprezentantka przybyła do Londynu bez zwycięstwa na tej nawierzchni w sezonie 2026. Obie tenisistki mogły znów trafić na siebie w ćwierćfinale Wimbledonu.

Wiemy już jednak, że tak się nie stanie. Postarała się o to Marta Kostiuk - podopieczna polskiej trenerki, Sandry Zaniewskiej. Ukrainka, która miała znakomity czas na mączce, awansowała do 1/16 finału wielkoszlemowych zmagań po trzysetowej batalii z Anną Blinkową. Dziś w samo południe przyszło jej się zmierzyć z Emmą Navarro. Spotkanie wyznaczono na trzeci co do ważności obiekt, czyli kort numer 2.

Wimbledon: Marta Kostiuk kontra Emma Navarro w trzeciej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Kostiuk. Ukrainka bardzo pewnie utrzymała swoje podanie i po zmianie stron szukała swojej szansy na przełamanie. Mimo dwóch break pointów, ostatecznie Navarro wyrównała na 1:1. Od stanu 2:2 obserwowaliśmy jednak pełną dominację po stronie Marty. Po tym, jak zgarnęła "oczko" na returnie podczas szóstego rozdania, później nie przegrała już gema do końca partii. Ostatecznie reprezentantka naszych wschodnich sąsiadów zwyciężyła 6:2 w premierowej odsłonie.

W drugiej części pojedynku obie tenisistki przez długi czas kontrolowały swoje podania. Kluczowy moment przypadł na dziewiąte i dziesiąte rozdanie. Najpierw Emma przełamała Martę, za trzecim break pointem. Po zmianie stron Amerykanka serwowała po doprowadzenie do decydującej partii. Wróciła ze stanu 15-40, a następnie wykorzystała już pierwszego setbola. Wynikiem 6:4 zagwarantowała dalsze emocje na korcie numer 2.

Najważniejsza faza spotkania toczyła się jednak pod dyktando Kostiuk. Podopieczna Sandry Zaniewskiej przełamała rywalkę w drugim gemie, a potem obroniła dwa break pointy i wygenerowała sobie prowadzenie 3:0. Na tym Marta nie poprzestała. W trakcie szóstego rozdania nie straciła punktu na returnie i przy rezultacie 5:1 mogła zamykać pojedynek. Miała trochę problemów z dopełnieniem zadania. Dopiero po czwartym meczbolu Ukrainka zapewniła sobie triumf 6:2, 4:6, 6:1. Po ostatniej piłce kamery pokazały cieszącą się polską trenerkę. O ćwierćfinał Kostiuk powalczy z Darią Snigur albo Ashlyn Krueger.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Iga Swiątek i Emma Navarro Martin Keep AFP

Marta Kostiuk OSCAR DEL POZO AFP

Sandra Zaniewska - trenerka Marty Kostiuk Rob Prange AFP





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