Osaka zaczęła mówić o Świątek. Ogłosiła to publicznie po meczu na Wimbledonie

Naomi Osaka to była liderka rankingu WTA. Od 2018 do 2021 roku zgarniała tytuł na Wielkim Szlemie. Naprzemiennie wygrywała US Open i Australian Open. Po narodzinach dziecka i spowodowanej tym przerwą od tenisa Japonka odbudowała pozycję i obecnie plasuje się na 14. miejscu.

Tegoroczny Wimbledon rozpoczęła od pokonania Francuzki Elsy Jacquemot (6:1, 7:5). Potem ograła Anastazję Gasanową (6:3, 6:2), a w piątek nie dała szans Darii Kasatkinie. Australijka zdołała łącznie ugrać tylko cztery gemy. Poległa 1:6, 3:6.

Naomi Osaka powiedziała to na konferencji. Chodzi o Świątek i Sabalenkę

O ćwierćfinał zawodów w Londynie Osaka powalczy z... Aryną Sabalenką. W tym sezonie obie tenisistki spotkały się na światowych kortach trzykrotnie: w Indian Wells, Madrycie i na Rolandzie Garrosie. Za każdym razem wygrywała Białorusinka. Tylko w stolicy Hiszpanii Japonka zdołała urwać jej seta.

Teraz czeka je starcie numer cztery w trwającej kampanii. Naomi Osaka została zapytana o liderkę światowego rankingu podczas pomeczowej konferencji prasowej. 28-latka uznała, że ostatnio przegrywała tylko z Sabalenką i Igą Świątek. A to w pewnym sensie można uznać za sukces, skoro lepsza jest tylko ścisła czołówka.

- Myślę, że z mojej strony nie mam nic przeciwko graniu z kimś, z kim ostatnio grałam. Nawet jeśli spojrzę na moje wyniki, to w ciągu ostatnich kilku miesięcy przegrałam tylko z nią i Igą. Więc hej, zwycięstwo to zwycięstwo. Przyjmuję to - stwierdziła, cytowana przez profil "The Tennis" Letter".

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- Poza tym ona jest numerem 1 na świecie. Gdybym miała przegrać z kimś, wybrałabym właśnie tę zawodniczkę z czołówki rankingu. Powiedziałabym raczej, że wyciągnęłam wnioski z tych wszystkich meczów. Mam nadzieję, że uda mi się to wykorzystać, jeśli znów z nią zagram. Ale Ostapenko też jest naprawdę trudną przeciwniczką, więc po prostu musimy poczekać i zobaczyć, co się wydarzy - mówiła Japonka jeszcze przed zakończeniem meczu Sabalenki z Łotyszką, który zakończył się triumfem Białorusinki 6:4, 6:4.

Ze Świątek Osaka w trwającej kampanii przegrała w Rzymie (2:6, 1:6). Pozostaje czekać na to, jak spisze się w pojedynku z finalistką tegorocznego Australian Open.

Iga Świątek ROBERT SZANISZLO AFP

Naomi Osaka KENTARO TOMINAGA East News

Aryna Sabalenka AFP





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