Ograła Świątek i tak skończyła. Wyrok nadszedł dwie doby po meczu z Polką

Dwa lata w finale Wimbledonu Jasmine Paolini przegrała z Barborą Krejcikovą - ten skłąd meczu o tytuł był dość niespodziewany, choć Włoszka pięć tygodni wcześniej grała w decydującym spotkaniu w Paryżu. A rok później obie nie przeszły nawet trzeciej rundy, wtedy w finale Iga Świątek pokonała Amandę Anisimovą.

Teraz historia się powtórzyła - zeszłorocznych finalistek znów nie ma w 1/8 finału. Polka dość nieoczekiwanie przegrała w sobotę z Alexandrą Ealą, po raz drugi w karierze. Dla 21-letniej zawodniczki z Filipin, wychowanki Akademii Rafaela Nadala, to największy sukces w Wielkim Szlemie. A dziś grała o kolejny - i znów z zawodniczką, która w Londynie grała już o tytuł.

Mowa o Jasmine Paolini - Włoszka ma za sobą ciężkie miesiące, a nawet już w tegorocznym Wimbledonie była bliska pożegnania się z turniejem. I to na etapie pierwszej rundy, gdy przegrała seta z Robin Montgomery 0:6, a w drugim, przy 4:4, broniła break pointa. Tymczasem już dziś mogła mówić o najlepszym wyniku w Wielkim Szlemie od zeszłorocznego Garrosa, a ewentualny ćwierćfinał byłby tym najlepszy od... wspomnianego już Wimbledonu 2024.

Wimbledon 2026. Alexandra Eala kontra Jasmine Paolini. Bój o ćwierćfinał na Center Court

Trybuny na największym obiekcie w Londynie wypełniły się po brzegi, choć przecież.... to miał być mecz z udziałem Igi Świątek. To Polka w trzech poprzednich rundach dostawała dla siebie ten największy obiekt właśnie o godz. 14.30. Tyle że meczu z Ealą nie wygrała.

A dziś pierwszy set uciekał Filipince bardzo szybko. Nie z uwagi na jakąś imponującą grę Włoszki, ale jej własne problemy, także z serwisem. Choć trzeba oddać Jasmine to, że dobrze serwowała, ale i na returnie próbowała za każdym razem wywierać presję. W efekcie Eala popełniała w początkowej fazie meczu sporo forhendowych błędów.

Alexandra Eala NEIL HALL PAP/EPA

Stąd się wzięło przełamanie na 3:1 Włoszki, która za moment dołożyła kolejnego gema. Do stanu 4:1 i 30-15 dla Jasmine, wszystko układało się po jej myśli. A później Alexandra zaczęła jednak grać nieco bardziej ofensywnie, próbowała spychać starszą rywalkę do defensywy. I coraz częściej to się jej udawało.

Filipinka miała szanse, by odrobić stratę przełamania - najpierw w siódmym gemie. Wywalczyła przewagę, miała return na drugim serwisie Jasmine - i uderzyła w siatkę. A w dziewiątym, gdy Paolini serwowała już po seta, pojawiły się kolejne break pointy. Pierwszego Jasmine obroniła na swoich warunkach - bardzo ładnie rozprowadziła akcję. A przy drugim zaskoczyła Ealę serwisem ze sporym kickiem, ta zaś wyrzuciła piłkę. Obie grały już bardzo nierówno, nawet Włoszka, która przecież na tym korcie walczyła dwa lata temu o tytuł. Pojawiła się więc trzecia okazja dla zawodniczki z Azji - tym razem już dająca "odłamanie" na 4:5. Paolini znów zawiódł forhend.

Reprezentantka Filipin miała więc już wszystko w swoich rękach, by przedłużyć tego seta. A przedłużyła go o... kilka minut. Znów niepotrzebnie oddała inicjatywę Włoszce, została przełamana, po 50 minutach było 4:6.

Jasmine Paolini NEIL HALL PAP/EPA

Eala wyciągnęła wnioski, zaczęła w drugiej partii atakować jeszcze częściej. Spychała Włoszkę do obrony, ta od czasu do czasu kąsała z głębi kortu, ale nie była już tak skuteczna. Paolini miała problemy już w pierwszym gemie (0-40), ale zdołała się uratować. Nie udało się to w trzecim gemie, aczkolwiek natychmiast odpowiedziała breakiem powrotnym. I podobny scenariusz zapowiadał się później, gdy Eala wywalczyła stan 4:3 przy serwisie rywalki, ale w swoim gemie miała 0-40. Włoszkę dopadła kolejna niemoc, zaczęła popełniać zaskakujące błędy. Nie wygrała tego gema, co miało kluczowe znaczenie. Bo Filipinka już okazji nie zmarnowała, doprowadziła do trzeciego seta.

A w nim to ona łatwiej wygrywała swoje gemy serwisowe, Paolini przychodziło to po bardziej zaciętych akcjach. Choć w sześciu pierwszych nie było ani jednego stanu równowagi, nie mówiąc o break pointach.

Tyle że mecz wkraczał w decydującą fazę, piłka - jak to mówią tenisistki - ważyły coraz więcej. Aż w ósmym gemie doszło do małego przełomu - Paolini najpierw wywalczyła tę równowagę, a później - swoją przewagę przy serwisie Eali. I koncertowo zepsuła return. Filipinka za chwilę podarowała jej jednak drugą szansę, fatalnym serwisem poza karo. A ponieważ wyrzuciła też kolejną piłkę, Paolini miała 5:3. I własny serwis po ćwierćfinał.

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Wykorzystała go, wygrała cały mecz 6:4, 4:6, 6:3.

Włoszka o półfinał zagra z Martą Kostiuk.

Jasmine Paolini NEIL HALL PAP/EPA

Alexandra Eala NEIL HALL PAP/EPA





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