Ogłaszają ws. Sabalenki. Zaraz przed Wimbledonem. Nagły głos o Świątek

W tym sezonie Aryna Sabalenka ma na koncie wygrane w Brisbane, Indian Wells oraz Miami. Oprócz tego dotarła do finału Australian Open, w którym przegrała z Jeleną Rybakiną. Po efektownym triumfie w Sunshine Double forma pierwszej rakiety świata wyraźnie spadła.

28-latka bardzo kiepsko spisała się na mączce - w Madrycie, Rzymie i Paryżu. Na Roland Garros sensacyjnie odpadła w ćwierćfinale po szalonym meczu z Dianą Sznajder. Przed Wimbledonem zagrała na trawie w Berlinie. Tam w półfinale lepsza okazała się Jessica Pegula.

Czy Aryna Sabalenka doczeka się triumfu na Wimbledonie?

Wimbledon to jedyny Wielki Szlem, w którym Białorusinka jeszcze nigdy w karierze nie dotarła do finału. Trzykrotnie miała okazję awansować do meczu o tytuł (2021, 2023, 2025). W zeszłym roku przegrała w półfinale z Amandą Anisimovą, którą później do zera rozbiła Iga Świątek.

"Numer jeden na świecie, najbardziej charyzmatyczna, wpływowa i dominująca zawodniczka w kobiecym cyklu, absolutnie musi zdobyć swój pierwszy tytuł na Wimbledonie" - piszą eksperci portal puntodebreak.com, według których po kilku słabszych tygodniach Sabalenka "może odzyskać dominację na Wimbledonie".

Nie zabrakło również analizy jej przeciwniczek w tourze. "Odnosi się wrażenie, że jej rywalki znalazły sposób na przeciwstawienie się mocnemu i agresywnemu tenisowi Tygrysicy z Mińska, a kiedy to się dzieje, sama Sabalenka frustruje się i zaczyna popełniać błędy" - czytamy.

Dostrzeżono także, że za każdym razem, kiedy Sabalenka odpadała w półfinale Wielkiego Szlema w Londynie, były to trzysetowe spotkania. "Pokazuje to, że pomimo bycia numerem jeden na świecie, jej słabością pozostają zacięte mecze, w których o wszystkim decyduje minimalna różnica" - stwierdzono.

W 2021 roku Białorusinka przegrała z Karolína Plískovą 7:5, 4:6, 4:6, a dwa lata później poległa przeciwko Ons Jabeur 7:6 (5), 4:6, 3:6. Mimo to obecnie Sabalenka nadal jest stawiana w gronie faworytek do zdobycia pucharu. "Pomimo tych wszystkich wyzwań, w połączeniu ze specyfiką tak technicznej i wymagającej nawierzchni, Sabalenka pozostaje zdecydowaną faworytką do zdobycia tytułu. W rzeczywistości, gdyby udało jej się zdobyć swój pierwszy tytuł w Wimbledonie, byłby to również mocny sygnał dla jej głównych rywalek, czy to Rybakiny, Igi Świątek, Coco Gauff, czy Mirry Andriejewej" - podsumowano na łamach puntodebreak.com.

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Aryna Sabalenka Artur Widak / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Aryna Sabalenka FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP





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