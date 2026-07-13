Odebrała tytuł Świątek. Teraz jej ojciec szokuje. Wstrząsająca prawda ujawniona

Po raz pierwszy w erze Open (datowanej od 1968 roku) na przeciw siebie w finale Wielkiego Szlema stanęły dwie reprezentantki Czech. Lepsza okazała się młodsza z nich. Po ponad dwóch godzinach Linda Noskova pokonała Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:3.

21-latka nie kryła łez szczęścia. Płakał również obecny na trybunach jej ojciec, Drahos Nosek. I to on zdobył się wkrótce po meczu na bardzo szczerą rozmowę z mediami.

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- Nie potrafię opisać, co czuję. Myślałem, że nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczę - oznajmił ojciec Noskovej w rozmowie z czeskim serwisem isport.blesk.cz.

Nie skupiał się jednak zbyt długo na emocjach. Szybko uciekł w retrospekcję. Z jego opowieści wyłania się - jak sam to określił - historia gotowa na film.

- Głodowaliśmy i nie mieliśmy gdzie mieszkać - opowiada senior rodu. - Wtedy razem z żoną rozwiedliśmy się z naszymi poprzednimi małżonkami, cały majątek zostawiliśmy byłym partnerom i zaczynaliśmy od nowa. Gdy Linda się urodziła, co miesiąc byłem trzy tysiące koron na minusie. Żona nie miała nic, ja pracowałem jako dyżurny ruchu i zbierałem złom, żebyśmy w ogóle mogli przeżyć.

Dopiero kiedy odeszli z tego świata rodzice Noska, udało się sprzedać rodzinny dom i spłacić długi. Linda zaczęła trenować tenis. Jej rodzice nadal byli ubodzy, ale właśnie wtedy wszystko poświęcili córce. A w zasadzie jej pasji.

- Jako kolejarz miałem przynajmniej darmowe przejazdy. Jeździliśmy więc do Pragi pociągiem i całą czwórką spaliśmy na dworcu za pięćset koron. To, co robiliśmy we dwoje... To było straszne. Naprawdę sięgnęliśmy dna, żeby umożliwić Lindzie grę w tenisa - relacjonuje z przejęciem ojciec bohaterki z Londynu.

Matka Noskovej przegrała przed dwoma laty z chorobą nowotworową.

Tytułu sprzed roku broniła w Wimbledonie Iga Świątek. Polka zakończyła jednak udział w turnieju już na III rundzie. Teraz sposobi się do rywalizacji na kortach twardych w USA. W pierwszych dniach sierpnia zobaczymy ją w Toronto.

Linda Noskova MAHMUD HAMS AFP

Linda Noskova AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

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