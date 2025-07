Od lat chwali Igę Świątek. Jego triumf w Wimbledonie był wielkim zaskoczeniem

Niewielu spodziewało się wówczas takiego wyniku. Boris Becker co prawda pokazał już, że potrafi wygrywać na trawie - niecały miesiąc wcześniej pokonał w Londynie w finale turnieju na trawie Johana Krieka . Nie był jednak w ogóle uznawany za faworyta do sięgnięcia po tytuł na Wimbledonie.

6:3, 6:7, 7:6, 6:4 - takim wynikiem zakończył się w 1985 roku finał Wimbledonu między Borisem Beckerem a Kevinem Currenem. Nie dowierzano, że młody niemiecki zawodnik, do tego nierozstawiony w turnieju, z niewielkimi problemami poradził sobie w finale i przypieczętował zwycięstwo na korcie centralnym. Lata później nazywano go nawet "właścicielem" tego kortu.

Boris Becker bardzo często komentuje wydarzenia związane z tenisem. Czasami naraża się swoimi wpisami fanom wielu tenisistów, w tym kibicom Igi Świątek, ale potrafi to wyważyć wieloma wypowiedziami, które pokazują jego podziw dla polskiej zawodniczki.

W rozmowie ze Sport.pl na początku stycznia cieszył się z powrotu Świątek po zawieszeniu i stwierdził, że "jest bardzo ważna dla tenisa". W 2023 roku w rozmowie z Eurosportem za to przewidywał, że "Iga ma całe sportowe życie przed sobą. Nie widzę powodu, by nie wygrała 10 czy 15 tytułów wielkoszlemowych, o ile utrzyma motywację". Był mistrz, lider rankingu ATP i wielokrotny triumfator turniejów wielkoszlemowych doskonale wie, co mówi.