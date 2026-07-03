Oczekiwanie na mecz Świątek z Ealą, a tu taka wiadomość z Londynu. Alexandra pokonana
Wczoraj Iga Świątek rozegrała znacznie lepszy mecz niż z Taylor Townsend w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu. Nasza reprezentantka pewnie pokonała Karolinę Pliskovą. Chwilę później przekonaliśmy się, że rywalką Raszynianki w 1/16 finału będzie Alexandra Eala. Co ciekawe, zawodniczka z Filipin odbyła w czwartek jeszcze jeden pojedynek. 21-latka wróciła na kort i została wyeliminowana z gry podwójnej przez Jelenę Ostapenko - mimo wyraźnej przewagi w początkowej fazie potyczki.
W czwartek dobiegła końca rywalizacja w drugiej rundzie singla kobiet w ramach tegorocznego Wimbledonu. Wczoraj zobaczyliśmy w akcji zawodniczki z dolnej części drabinki, do której należy m.in. Iga Świątek. Raszynianka w dobrym stylu pokonała Karolinę Pliskovą. Czeszka nawiązała rywalizację tylko na początku drugiej partii, ale tym razem nasza reprezentantka zareagowała szybciej niż podczas starcia z Taylor Townsend. Dzięki temu zdołała zamknąć spotkanie bez straty seta - 6:1, 6:3.
Niedługo po ostatniej piłce meczu Świątek z Pliskova poznaliśmy przeciwniczkę Igi w 1/16 finału. Będzie nią Alexandra Eala. Reprezentantka Filipin była zapracowana tego dnia. Po wygranym spotkaniu 3:6, 6:2, 6:0 z Mayą Joint, 21-latka miała tylko kilka godzin odpoczynku, bowiem wieczorem musiała wrócić na arenę. Na czwartek zaplanowano jej jeszcze drugi pojedynek - tym razem w deblu. Razem z Nikolą Bartunkovą stanęły przed trudnym zadaniem, bowiem po drugiej stronie siatki zameldowały się rozstawione z "8" Sofia Kenin oraz Jelena Ostapenko.
Wimbledon: Porażka Alexandry Eali przed meczem z Igą Świątek
Już w pierwszym gemie spotkania obserwowaliśmy break pointy. Kenin i Ostapenko posiadały dwie okazje na przełamanie, ale do "oczka" na returnie doszło dopiero kilka minut później - uzyskały go Bartunkova oraz Eala. Chwilę później wyszły na prowadzenie 3:0. W następnych minutach Sofia i Jelena próbowały odrabiać straty. W trakcie piątego rozdania zgarnęły breaka, dzięki czemu po zmianie stron serwowały po wyrównanie. Nikola oraz Alexandra odzyskały jednak przewagę przełamania. Tym razem "dowiozły" ją do końca partii, zwyciężając w niej 6:3.
Zawodniczki z Czech i Filipin dobrze weszły w drugą część pojedynku. W trzecim gemie wywalczyły przełamanie, potem miały piłkę na 3:1. Od tego momentu rozpoczął się zwrot akcji. Rozstawione z "8" tenisistki odrobiły stratę breaka, a potem przetrwały zaciętego gema, w którym broniły trzech piłek na przełamanie. Po siedmiu rozdaniach było już 5:2 dla Kenin i Ostapenko. Przeciwniczki próbowały jeszcze zniwelować różnicę, w trakcie dziewiątego gema Bartunkova oraz Eala posiadały break pointa. Ostatecznie set zakończył się jednak wynikiem 6:3.
Podczas decydującej odsłony Sofia i Jelena szybko wypracowały sobie prowadzenie 3:0 z przewagą podwójnego przełamania. Wtedy tenisistki z Czech oraz Filipin zgarnęły jedno "oczko" na returnie, ale później nastąpiła kolejna seria na korzyść zawodniczek rozstawionych z "8". W efekcie w trzeciej partii doszło do pogromu - finalnie Kenin oraz Ostapenko triumfowały 3:6, 6:3, 6:1. Tym samym Bartunkova i Eala zostały wyeliminowane z deblowych rozgrywek, mogą się już skupić wyłącznie na singlowej rywalizacji. Czeszka zmierzy się dziś ze swoją rodaczką - Barborą Krejcikovą, a z kolei Alexandra ma dzień wolny przed sobotnią potyczką z Igą Świątek.
Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.