W czwartek dobiegła końca rywalizacja w drugiej rundzie singla kobiet w ramach tegorocznego Wimbledonu. Wczoraj zobaczyliśmy w akcji zawodniczki z dolnej części drabinki, do której należy m.in. Iga Świątek. Raszynianka w dobrym stylu pokonała Karolinę Pliskovą. Czeszka nawiązała rywalizację tylko na początku drugiej partii, ale tym razem nasza reprezentantka zareagowała szybciej niż podczas starcia z Taylor Townsend. Dzięki temu zdołała zamknąć spotkanie bez straty seta - 6:1, 6:3.

Niedługo po ostatniej piłce meczu Świątek z Pliskova poznaliśmy przeciwniczkę Igi w 1/16 finału. Będzie nią Alexandra Eala. Reprezentantka Filipin była zapracowana tego dnia. Po wygranym spotkaniu 3:6, 6:2, 6:0 z Mayą Joint, 21-latka miała tylko kilka godzin odpoczynku, bowiem wieczorem musiała wrócić na arenę. Na czwartek zaplanowano jej jeszcze drugi pojedynek - tym razem w deblu. Razem z Nikolą Bartunkovą stanęły przed trudnym zadaniem, bowiem po drugiej stronie siatki zameldowały się rozstawione z "8" Sofia Kenin oraz Jelena Ostapenko.

Wimbledon: Porażka Alexandry Eali przed meczem z Igą Świątek

Już w pierwszym gemie spotkania obserwowaliśmy break pointy. Kenin i Ostapenko posiadały dwie okazje na przełamanie, ale do "oczka" na returnie doszło dopiero kilka minut później - uzyskały go Bartunkova oraz Eala. Chwilę później wyszły na prowadzenie 3:0. W następnych minutach Sofia i Jelena próbowały odrabiać straty. W trakcie piątego rozdania zgarnęły breaka, dzięki czemu po zmianie stron serwowały po wyrównanie. Nikola oraz Alexandra odzyskały jednak przewagę przełamania. Tym razem "dowiozły" ją do końca partii, zwyciężając w niej 6:3.

Zawodniczki z Czech i Filipin dobrze weszły w drugą część pojedynku. W trzecim gemie wywalczyły przełamanie, potem miały piłkę na 3:1. Od tego momentu rozpoczął się zwrot akcji. Rozstawione z "8" tenisistki odrobiły stratę breaka, a potem przetrwały zaciętego gema, w którym broniły trzech piłek na przełamanie. Po siedmiu rozdaniach było już 5:2 dla Kenin i Ostapenko. Przeciwniczki próbowały jeszcze zniwelować różnicę, w trakcie dziewiątego gema Bartunkova oraz Eala posiadały break pointa. Ostatecznie set zakończył się jednak wynikiem 6:3.

Podczas decydującej odsłony Sofia i Jelena szybko wypracowały sobie prowadzenie 3:0 z przewagą podwójnego przełamania. Wtedy tenisistki z Czech oraz Filipin zgarnęły jedno "oczko" na returnie, ale później nastąpiła kolejna seria na korzyść zawodniczek rozstawionych z "8". W efekcie w trzeciej partii doszło do pogromu - finalnie Kenin oraz Ostapenko triumfowały 3:6, 6:3, 6:1. Tym samym Bartunkova i Eala zostały wyeliminowane z deblowych rozgrywek, mogą się już skupić wyłącznie na singlowej rywalizacji. Czeszka zmierzy się dziś ze swoją rodaczką - Barborą Krejcikovą, a z kolei Alexandra ma dzień wolny przed sobotnią potyczką z Igą Świątek.

Główne zmagania w Londynie potrwają do 12 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące Wimbledonu można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interia Sport.

Nikola Bartunkova AFP

Sofia Kenin BERTRAND GUAY AFP

Jelena Ostapenko WANG KAIYAN AFP





Elena Rybakina - Caty McNally. Skrót meczu Polsat Sport