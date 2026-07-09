O której półfinał Gauff - Muchova? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA, WIMBLEDON]

Mecz Coco Gauff - Karolina Muchova w półfinale Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 9 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja pomeczowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Coco Gauff - Karolina Muchova. Droga tenisistek do półfinału Wimbledonu

Droga Coco Gauff (WTA 7) do półfinału Wimbledonu nie należała do najłatwiejszych. Amerykanka w dwóch setach wygrała tylko mecz I rundy z Tamarą Korpatsch. W kolejnych potrzebowała już trzech partii, by je rozstrzygnąć. W ćwierćfinale Gauff zmierzyła się ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą i pokonała ją 4:6, 6:3, 6:3.

Rywalką Gauff w półfinale będzie Karolina Muchova (WTA 9). Czeszka spędziła znacznie mniej czasu na korcie, niż Amerykanka, ponieważ tylko IV rundzie w starciu z inną Czeszką - Barborą Krejcikovą rozegrała trzy sety. W półfinale jej rywalką była Naomi Osaka i Muchova pokonała ją 7:6(4), 6:4.

Obie zawodniczki zagrały jak dotąd przeciwko sobie siedem razy. Aż sześć spotkań wygrywała Gauff, ale w ostatnim meczu, który odbył się w tym sezonie, górą była Muchova. Obie tenisistki osiągnęły na tym Wimbledonie życiowe wyniki, bowiem jak dotąd Gauff zabrnęła najdalej do IV rundy, a Muchova do ćwierćfinału. Faworytką zdaje się Amerykanka, ale ostatnie zwycięstwo Czeszki i fakt, że będzie to ich pierwsze spotkanie na trawie sprawiają, że nie można jej skreślać.

Coco Gauff - Karolina Muchova. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Coco Gauff - Karolina Muchova w półfinale Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 9 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym. Relacja pomeczowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1.

Coco Gauff Tolga Akmen PAP/EPA

Karolina Muchova Rich Storry/Getty Images AFP





Coco Gauff - Jessica Pegula. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport