O której mecz Muchova - Noskova? Gdzie oglądać finał Wimbledonu? [TRANSMISJA]

Mecz Karolina Muchova - Linda Noskova w finale Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 11 lipca o godzinie 17:00 na korcie centralnym. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Karolina Muchova - Linda Noskova. Droga tenisistek do finału Wimbledonu

Karolina Muchova (WTA 9) świetnie radziła sobie na drodze do finału tegorocznego Wimbledonu. Pierwsze trzy mecze rozstrzygnęła w dwóch setach. W IV rundzie zmierzyła się z Barborą Krejcikovą i tym razem potrzebowała trzech partii, by pokonać swoją rodaczkę. W ćwierćfinale jej rywalką była Naomi Osaka, ale Czeszka ponownie potrzebowała tylko dwóch setów do zwycięstwa. W półfinale Muchova stoczyła zacięty i bardzo zmienny pojedynek z Coco Gauff, ale triumfowała w nim ostatecznie 2:6, 6:1, 7:6(10).

Rywalką Muchovej będzie o osiem lat młodsza rodaczka - Linda Noskova (WTA 12). Czeszka także ma na swoim koncie tylko dwa trzysetowe spotkania podczas tego turnieju, kolejno z Camilą Osorio w II rundzie oraz Soraną Cirsteą w III. Natomiast w półfinale 21-latka pokonała w znakomitym stylu 6:4, 6:4 Martę Kostiuk.

Dla Noskovej będzie to pierwszy wielkoszlemowy turniej. Jak do tej pory jej najlepszym wynikiem na turnieju tej rangi był ćwierćfinał Australian Open z 2024 roku, co podkreśla, jak wielkim sukcesem jest finał tegorocznego Wimbledonu. Dla Muchovej będzie to drugi tego typu finał w karierze. Pierwszy rozegrała w 2023 roku, gdy zmierzyła się z Igą Świątek w finale Rolanda Garrosa i przegrała 2:6, 7:5, 4:6.

Obie tenisistki zagrają przeciwko sobie dopiero po raz drugi. Pierwsze starcie miało miejsce podczas zeszłorocznego US Open. Czeszki spotkały się w III rundzie, a 6(5):7, 6:4, 6:2 triumfowała Muchova, która teraz też zdaje się faworytką. Jak będzie tym razem?

Karolina Muchova - Linda Noskova. Wimbledon. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Karolina Muchova - Linda Noskova w finale Wimbledonu 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 11 lipca o godzinie 17:00 na korcie centralnym. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1.

Karolina Muchova Tolga Akmen PAP/EPA

Linda Noskova MAJA SMIEJKOWSKA East News





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